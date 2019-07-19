正論：大毒梟毒害一方　聯合國揭破毒網

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團肆虐兩岸四地和東南亞，高調作風不僅惹來各地警方嚴打，就連聯合國都要出手將其販毒路線暴露於陽光底下。儘管報告姍姍來遲，但遲到好過不到，上海仔淪為國際社會公敵，下一步就是自取滅亡。



毒禍猛於虎。聯合國報告揭露，東南亞地區冰毒氾濫，尤其是緬甸北部的製毒量大增，區內去年共檢獲一百二十噸冰毒，當中一半在泰國發現，令人咋舌。販毒路線大多經撣邦出貨到泰國、中國及老撾，惟隨着泰緬北部邊境加強執法，販毒集團改為向東面大量散貨，經老撾運往泰國、柬埔寨、越南，以及由緬甸南部循海路運入泰國中部及南部。聯合國又點名販毒集團以中港台澳為據點，每年交易額高達三百億至六百億美元，十分驚人。顯而易見，身負兩案四罪的上海仔一直以泰緬為製毒販毒基地，販毒路線與報告所述完全脗合，加上棄保潛逃後長期在東南亞流竄，緬甸毒品數量隨之激增，如果說報告劍指上海仔，絕非無的放矢。



當然，上海仔集團毒害一方已非今日的事，當中更有泰國軍警充當其保護傘，以致多年來張牙舞爪，不知毒害了多少大好青年，拆散了多少大好家庭，說是喪盡天良也不誇張。聯合國現在才揭露其毒行已算遲了，但總比甚麼也不做為好，其販毒路線圖既已暴露於天下，國際緝毒機構必須加緊剿捕。



無獨有偶，北京當局上月提名警務處前處長曾偉雄競聘聯合國禁毒工作職位，欲藉其港人身份和警隊經驗打擊來自中港台澳的大毒梟，而聯合國的毒禍報告隨即發表，顯然不是巧合這麼簡單。更湊巧的是，公安部部長趙克志日前在北京召開全國禁毒工作會議，強調從嚴、從細、從實抓好禁毒工作，深入推進「除冰肅毒」，加強國際禁毒執法合作，嚴打保護傘，震懾上海仔集團的意味濃得化不開。難怪有人「有得震、冇得瞓」，自知陷入窮途末路，惟有不斷出貨套現，以致亞洲區在二百多日內已截獲六十五宗涉及其集團的毒品大案，上演最後的瘋狂。



事實上，聯合國數年前已點名香港是國際毒品中轉港，情況至今沒有改善，歸根究柢是警方和司法起了庇奸護毒的作用。早就指出，警方前高層與上海仔分屬拍檔，甚至同泰國軍警也有聯繫，有錢齊齊搵，大茶飯齊齊食，以致本港警方每次行動，上海仔都能聞風先遁，加上律政司遲遲不檢控，終於為其送上潛逃機會。至於有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，更是上海仔在港散貨黑點，利用南亞兵團在後巷「埋雷」交易，烏煙瘴氣，臭不可聞。上海仔作孽之多，遺害之深，筆墨都難以形容。



然而，善惡到頭終有報，多行不義必自斃。上海仔已被國際禁毒組織盯上，垂死掙扎的大戲很快就會落幕，大毒梟及其保護傘始終難逃法網！