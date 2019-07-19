功夫茶：臭名遠播沙中線　總有局部通車時

俗語話，醜婦終須見家翁，醜聞爆極都有、工程費成千億港元嘅港鐵沙中線工程，亦終於有局部通車嘅時候！呢，要睇報紙至知發生乜事嘅烏瀡瀡運房局局長陳帆，尋日一臉凝重咁話，港鐵建議先行於明年第一季啟用顯徑、鑽石山擴建部分、啟德共三站，由烏溪沙站至啟德站現改稱為「屯馬線一期」喎。



嘻，陳帆局長仲話爭取二○二一年底前達到大圍至紅磡段全面通車目標；至於紅磡至金鐘段嘅通車目標，要再作評估喎。咁即係點？即係如果臨時演員都係演員，局部通車當然都係通車喇，有成三個站咁多噃，香港人真係感激涕零咯！至於住喺土瓜灣嘅朋友，大家忍多陣啦，就算家陣話可以通車，就算閣下渾身是膽，大名「石敢當」，睇怕都未必夠膽搭啩！



阿哥，沙中線醜聞之多，真箇係爆得比煙花更燦爛！有多個車站爆出安全問題，包括沉降、螺絲帽冇扭實、工程紀錄遺失及擅改圖則施工等等，沒有做不到，只有想不到，當中紅磡站擴建月台更有人剪短鋼筋，講緊嘅唔係一支半支，而係冇人講得準有幾多支！一時話十幾支，一時又話數百至數千支，總之搞到功夫茶個心好似十五個吊桶打水咁，七上八落，媽呀好鬼亂！一個成千億嘅工程，搞到好似閻羅王探病咁──問你死未！



所以話，市民對沙中線嘅安全問題，其實只得一個字，就係「亂」！皆因政府有政府講，港鐵有港鐵講，承建商有承建商講，七嘴八舌，都唔知邊個至真！又唔知會唔會「假作真時真亦假」！官老爺又話，根據沙中線紅磡站獨立調查委員會嘅中期報告結果，紅磡站結構安全，該站於試車時未有出現問題。喂，試車唔出問題，唔等於真正通車時唔出問題啊！港鐵四線齊冧都試過喇，仲有乜嘢係冇可能發生呢？



嗱，咪睇港府高官同港鐵高層誓神劈願話「紅磡站結構安全」，只須加固工程，核實工作及局部通車開支約二十億元，會由港鐵承擔，但對於最關鍵嘅加固工程交畀邊個負責，港鐵高層一味支支吾吾，後尾被連番追問先至話交番畀禮頓，點到市民唔擔心啊！



算喇，反正港府崇洋媚外，市民都見怪不怪。最怕係，咁多次狼來了，港府同港鐵話「嚴謹監督加固工程」原來又係得把口，你估市民唔驚個廢柴政府一磚豆腐想升仙──攞人命較飛咩！



功夫茶唔係靠嚇，家陣香港行衰運，衰起上嚟，搭沙中線活埋變「沙中人」咁就大鑊嘞！無能官僚唔該醒醒定定，香港唔需要多個景點──沙中線兵馬俑吖！