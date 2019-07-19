神州觀察：冤冤相報無了期　司法不公失信任

一個司法不公、腐敗弄權氾濫的社會，必然會滋生諸多冤假錯案，從而令法治受損，人心不服，乃至出現快意恩仇式的瘋狂報復行為，徒令社會再添傷害。而對這類人的司法判決再嚴厲，亦只屬江心補漏，不但為時太晚，更有可能令民眾愈加懷疑法治的公平性、正義性，轉而對殺人狂徒抱以同情，爭相倣效，堪稱社會悲哀。



陝西男子張扣扣為報二十一年前殺母之仇，於去年春節期間斬殺鄰居三父子，事件轟動全國，日前經最高法裁定核准後遭處決。最高法認為，當年張扣扣之母的死亡已有公斷，相關人等已受法律制裁，張仍於多年後挾私報復，且精心策劃案情，主觀惡性極深，情節特別惡劣，手段極為殘忍，故而對其處以死刑，定罪準確，審判程序合法。



然而輿論對此卻呈兩極化發展，支持判決者固然不在少數，且在標榜文明法治的當下社會，絕不應以任何方式鼓勵這樣的私刑報復行為；惟網絡上反對處死張扣扣的呼聲一直高漲，更有人將之奉作孝子、英雄、社會正義的維護者，對其忍辱多年「手刃仇人」的舉動拍手叫好，認為其情可憫、罪不當誅者大有人在，不得不叫人質疑，當下的內地社會究竟怎麼了？民眾對於司法判決乃至政府的信任度還剩多少？



當局口口聲聲說今日的審判公平合法，卻忘了當初對於張母之死的判決並未能讓所有人信服，許多人自始至終堅信當中存在司法腐敗問題。譬如鄰居家三父子都曾參與打人，為何最後只判了一個？且如張家人所說，當時打死人的明明另有其人，結果對方卻將未滿十八歲的小兒子推出來頂罪，孰真孰假，如今又當如何分辨？更甚者，事發時鄰居家的大兒子是鄉政府官員，之後更被提拔做了副鄉長，鑑於內地素有官官相衞的傳統，當年的涉案者是否真的已受到法律公正制裁，都很值得當局反思。



培根說過：「一次不公正的審判，比十次犯罪所造成的危害還要嚴重。」這或許就是造成當下社會戾氣縱橫、司法亂象頻生的重要原因。像當年的聶樹斌案、呼格案、楊佳殺警案，都曾對不同的社會時期造成重創；而近期揭發的操場埋屍案、孫小果案，以及當街毆打二十年前班主任案的判決爭議，亦愈來愈令民眾對現今法治漸失信心，對於腐敗的源頭污染問題、公權力的約束，當局似乎已無良策。



當局多年來一直高喊依法治國，一路上卻踩滿了司法不公的腳印，守護社會公平正義的防線幾近崩潰，民眾的權益再難獲保障。其實本案的焦點並不在於張扣扣是否該殺，而是當局能否從此吸取教訓，想辦法讓民眾重拾對法治的信心。