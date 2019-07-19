黎智英要在香港發動戰爭，香港的一些大學生也似乎是呼應着，也要發動戰爭。這些大學生以大學學生會的名義，可是卻只代表少數的大學生，因為他們當選學生會的票數不多，個別大學也流會，選不出應屆的學生會來。不過，即使他們分屬少數，也反映出本地大學生的政治心態與傾向。十一間本地大學的學生會剛剛發出《大專學界聯合聲明》，稱要守護香港，支持美國通過有關香港法案，爭取自由世界支持香港。



聲明號召街頭抗爭，奮戰到底，不惜一切代價，「此戰絕非只是香港人的存亡之戰，此戰也是自由世界對抗獨裁暴政的終極之戰」。他們要「香港人身先士卒，抗衡中共獨裁鐵幕的遍野烏雲」，「我們會一直戰鬥，直至香港重光、港人得以解放」。這個聲明慷慨激昂，不惜一切代價，有視死如歸的氣勢。但是，放在香港現時的政治社會情況，不大適合。



一是甚麼是「自由世界」？這是上世紀五、六十年代國民黨偏安政權的宣傳口號，也是那個時期港台的美國文化機構的政治口號。今天誰是自由世界？誰不是？這幾十年來，美國是到處掀起戰爭，侵略別國，而中國並沒有發動戰爭。美國的「自由世界」便是它可以隨意攻擊、推翻合法選出政府的國度。美國總統特朗普每天說謊，公開主張白人種族主義，他和美國是代表怎樣的「自由世界」呢？



二是「中共獨裁鐵幕」有何證據呢？「獨裁」卻有幾十年政治制度逐步開放，法制法治逐步建立；「鐵幕」卻是外國遊客自由出入，中國在外國的遊客成為全球最多的數目。這些大學生一方面反對內地遊客來港，另一方面又說內地是鐵幕，他們的頭腦是燒壞了嗎？



三是「香港人的存亡之戰」，倒不如說是港獨的存亡之戰。但港獨與香港大多數人有何關係？這些人要在香港獨立建國，大多數香港人要參與他們的政治冒險和幻想嗎？更且他們依附美國，實質不是港獨，而是漢奸。依附美國或許不過是他們想走移民美國的捷徑而已，何苦把其他人拖下水呢？



四是中美有新冷戰，但如舊冷戰會是幾十年的競爭，這些大學生怎樣要香港人「身先士卒」，代表美國的「自由世界」與中國作「終極之戰」？既不能是終極之戰，美國未必可取勝中國。這些大學生為此不惜一戰，是自身糊塗卻不惜把香港拖入與中國內地戰爭，犧牲別人。



每一個時代都有一批盲目激進的年輕人，但要戰爭、要破壞，卻是逾越了任何社會的底線，應該予以痛擊！