鄧小平時代開始，無論是對中國的改革開放、發展才是硬道理的經濟建設，還是對香港的「一國兩制、港人治港、高度自治」，都特別強調社會穩定的重要性，強調「穩定壓倒一切」，強調沒有穩定就沒有一切，對破壞穩定絕不容忍，要將一切不穩定因素、破壞穩定行為消除在萌芽和苗頭狀態。



之所以如此，皆因中共早就總結過匈牙利事件、波蘭「團結工會」風潮、「六四」事件以及「蘇東波」的教訓，明白不論甚麼原因，一旦穩定被破壞，導致暴亂發生而又不能及時敉平，那就後果堪虞，輕則國家和社會陷入動盪，重則政權傾覆，天下大亂。相反，只要能夠及時剷除動亂苗頭，果斷平亂，社會就能恢復穩定。



朝廷的這套教訓總結和應對之法，用之於內地非常有效，保障了四十年來改革開放、經濟發展在大致穩定的環境下進行。然而，對九七年之後的香港卻差強人意，到了今天連續發生「佔中」、旺角暴亂，「反修例」數次暴亂，衝擊政府總部、警察總部、立法會大樓，衝進立法會瘋狂打砸搶偷，令香港秩序被破壞，法治蕩然，要不是幕後黑手、外國勢力為了「更高目標」、「時機尚非最佳」而「停一停」，大亂必已發生。



那麼為甚麼「維穩政策」可在內地生效，在香港就不行呢？這和「一國兩制、港人治港、高度自治」有關嗎？可說有關，可說無關。任何社會制度、任何社會治理都需要穩定，都有軟硬兩手穩定之法，都有實施穩定的機構和力量。對此，中港沒有差別，兩制沒有差別，要想穩定都可以穩定，要想平亂都可以平亂。



香港的問題在於，特區政府和管治者們有一套自己的想法，他們雖然高喊維持秩序、維持法治、關注穩定，但對有明顯政治企圖，針對一國和內地的衝擊破壞行為相當「包容、克制」，對有「群眾和平示威」做背景的一部分人的衝擊破壞行為更是如此，甚至會嚇破了膽，放棄職責，不敢承擔；而無間道、政治可疑分子則樂見法治被毀、社會失序、穩定無存，他們另有不可告人的目的。