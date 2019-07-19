香港本是福地，既有得天獨厚的地理優勢，又有百年累積的雄厚基礎，還有遍布各地的國際網絡，更有潛力巨大的內地市場，只要好好發展，相信前途無限。然而遺憾的是，香港回歸後不走正道偏走歪路，在一片政治狂熱之下，整個社會好像中邪似的，愈來愈反智，愈來愈暴力，愈來愈不可理喻。尤其是這場反修例政治惡浪，對法治秩序的破壞以及對經濟民生的危害都無法想像，首當其衝的是零售業。



香港零售管理協會發表聲明，指大部分會員公司近期營業額普遍下跌，若示威浪潮持續，今年全年銷售額預測將由正數修訂為負數，甚至可能出現二十年來首次雙位數跌幅。這是意料中事，示威遊行沒完沒了，而且遍地開花，暴徒到處鬧事，連商場也變成戰場，零售業不受影響才怪。最匪夷所思的是，反對派竟惡人先告狀，指摘商場服務處容許警察進入商場，這到底是甚麼混帳邏輯？只准他們搗亂，不准警察執法？



有些參與鬧事的示威者也許認為自己是在爭取民主、自由、公義，是在守護香港，其實他們的所作所為恰恰是在破壞民主、自由、公義，是在毀滅香港。對反對派及幕後黑手而言，不管零售業和整體經濟如何受打擊，也不管社會秩序和民生如何受影響，他們都不會在乎，因為其目的就是要搞死香港。但是有良知的市民不得不認真反思，搞死香港對自己有何好處？這裏是大部分港人賴以生存的家園，為何要摧毀它？



事實早已證明，凡是經歷過顏色革命的地方，無不經濟崩潰，民生凋敝，甚至戰火紛飛，生靈塗炭。突尼斯、埃及、利比亞、敍利亞、也門、烏克蘭等等，相繼陷入內亂，至今無法自拔。香港顯然也走上這條不歸路，經濟城市變成政治城市，動感之都淪為動亂之都，再走一步，萬劫不復。那些以為顏色革命可以帶來民主、美國可以幫助香港的人，不是腦殘，就是心殘。