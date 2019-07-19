凡事要毋忘初心，有始有終，這句話是說給冇靈魂的香港政府聽。六月至今的一切混亂，因何而起？回想去年二月，香港少女潘曉穎疑遭男友陳同佳在台灣殺害，放在行李箱內棄屍，造成一屍兩命，陳逃返香港後，由於港台兩地之間沒有引渡協議，故此香港只能控告陳同佳洗黑錢，陳將會在今年十月放監。為免殺人案疑兇逍遙法外，必須將其引渡返台灣受審，政府才決定修訂《逃犯條例》。



詎料引發示威風波，一發不可收拾，連場暴力衝突令政府在上月中「跪低」暫緩修例，更想不到是怠惰的政府竟然也「暫緩」為死者討回公道。潘曉穎父母之後去信特首林鄭月娥，提出包括以「單次個案處理」等四個方法，望政府特事特辦，把疑犯移送台灣。可是政府一直沒有具體回應，傳媒追問下只推搪說雙方聯繫不宜公開。



林鄭月娥在上月十五日宣布暫緩修例時，曾公開對潘女父母說已盡了最大努力，但沒辦法做到，「只能夠向潘生、潘太說，我們真的已盡了力，希望你能夠釋懷，知道特區政府是盡了很大努力」。當時林鄭表情嚴肅，語調認真，現在被揭發原來實際是這樣冷淡處理潘生潘太的請求，怎叫他們釋懷，大眾市民也不能釋懷啦，何況死者父母？



做人不能一本通書睇到老，做官更不應僵化缺乏彈性，修訂逃犯例已是「壽終正寢」，相信林鄭任期內不可能重提舊調。政府既然要為枉死冤魂討回公道，絕不能半途而廢，應該設法循其他途徑，包括慎重考慮潘氏的提議，或再諮詢其他法律專業人士的意見。如今擺出一副不聞不問態度，更予反對派口實，指當初修例另有企圖。



本來有一手好牌，政府反而弄巧反拙，把自己逼入死胡同。現在問題不單止是修例了，而是修補修例不成的缺口，撫平社會撕裂的傷口。眼看政府口說不做，怎叫市民息怒？