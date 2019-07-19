知法玩法、徇私枉法，所作所為都是戕害法治的律政司司長鄭若驊，日前在回應傳媒問及會否問責下台時，態度輕蔑，不作正面回應，只是說政府已表明有些地方可以做得更好，希望市民給予多點時間和空間，讓她與政府團隊繼續為市民服務。民望長期「墊司底」，在特區政府主要官員中評分最低的鄭若驊，希望市民給予多點時間和空間讓她繼續可以倒行逆施，真是厚顏無恥。給予林鄭月娥領導的政府及像鄭若驊這樣的狗官多點時間和空間，即是扼殺香港人的生存發展空間！



看到鄭若驊回應問責下台那副嘴臉而不動怒者，非人也！林鄭月娥及其領導的政府，用不知愧恥或恬不知恥等詞語來形容已經不夠確切，他們是把無恥當成一種時尚，又或者無恥已經「習以為常」了！鄭若驊上任之初被揭發寓所有僭建，輿論沸沸揚揚，質疑她知法犯法誠信有虧，但特首林鄭為了迴護這位德不配位的律政司司長，竟然甘冒天下之大不韙，一再發表混淆是非的言論。林鄭當時這樣說：「若她（鄭若驊）記起或知道事件，就不會即刻接受上任；若她有跟我提過，我經歷那麼多關於僭建的事件，我一定會叫她等一下，處理好再做，我會求袁國強做多幾個月。」林鄭又說對鄭若驊感到「有些不好意思」，並指事件已擾攘一段時間，鄭若驊加入政府亦有很大的犧牲，希望立法會議員在此事上「到此為止」。這兩位姓鄭的女士位高權重，如果不是把無恥當成時尚，會說這種令人聞之睚眥俱裂的話嗎？



行文至此，筆者忽然想起了「狗彘不如」這個成語，語出明《酉陽野史》（《續三國演義》）第四十二回：「今又背魏事晉，此等不忠不義之徒，狗彘不如。」除了「狗彘不如」，還有「狗彘不食」，意思是連豬狗都不吃他的肉，形容其人的品行極端惡劣。「狗彘不食」則出自東漢班固《漢書‧元后傳》：「受人孤寄，乘便利時，奪取其國，不復顧恩義。人如此者，狗豬不食其餘。」封建帝王時代也有「人彘」酷刑，即是指把人變成豬的一種酷刑，就是把四肢剁掉，挖出眼睛，用銅注入耳朵，使其失聰，用喑藥灌進喉嚨割去舌頭，破壞聲帶，使其不能言語。這是兩千多年前漢高祖老婆呂后獨家發明用來對付「小三」戚夫人的一種酷刑。



特區政府「不賢者居高位」，剛愎自用以民為敵，誠信有虧死不下台，昏庸無能尸位素餐，等而下之則率多混淆是非、瞞上欺下、阿諛奉承的讒邪之徒。禍害香港的蟊賊真是「族繁不及備載」。此時此刻作為香港人，用「狗彘不食」來罵罵這些香港蟊賊，也許會有點「療愈」的作用！