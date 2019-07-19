一場反修例風暴，將部分港人隱藏在骨子裏的劣根性暴露無遺。事例一，只要人多勢眾、聲大夾惡就可為所欲為，強搶別人手機檢查又得，辱罵打鬥亦得；事例二，犯法無罪，造反有理，執法者千萬不能追究他們的法律責任，否則就是殘暴不仁；事例三，只許自己放火，不許他人點燈，別人撕掉他們的連儂牆就是刑毀，別人不撕改為貼上其他紙張遮蓋，他們撕掉又不算刑毀；事例四，暴徒襲警天經地義，警方以武力回應就是暴打無辜學生。一言以蔽之：公佢贏、字你輸，正常人永遠唔夠佢哋玩。



對付這種蠻不講理、一味撒野的港孩，你愈順應他們要求，他們愈得寸進尺，愈沒完沒了。君不見，港府宣布修例「壽終正寢」，他們仍不滿足，訴求愈來愈多，「上得床嚟掀被冚」，現在連雙普選和恢復DQ議員身份都提出，完全九唔搭八。



這些港孩顛三倒四，一味胡鬧，根本無法跟他們講道理，就算反對派政客出頭都控制不到場面，攻陷立法會當日梁耀忠被暴徒一腳踢開，圍新城市廣場一役林卓廷被喝倒采，俱是典型例子。可以預言，反對派這一刻收割反修例成果並化成選票，可能好過癮，但請鬼容易送鬼難，這些港孩他日也可認為反對派不能代表他們，把反對派鬥臭鬥垮。



據本報報道，中央評估形勢後，決定任由示威者鬧下去，盡情發洩，盡情破壞，一旦鬧無可鬧，筋疲力盡，師老兵疲，民意就會逆轉，他們只能收檔。這可能是沒有辦法之中的辦法，尤其是漢奸黎揚言「香港為美國而戰」，希望複製另一場「六四」，只要警方克制，他們就無法得逞。情況就如扭買糖的小孩，一哭二鬧三瞓街，父母就是不答應，小孩還能鬧多久？只是這麼一折騰，全港都要付出代價，單是無日無之的暴力衝擊，零售旅業受挫，店舖紛紛落閘甚至被毀，這筆帳不知可向誰算。