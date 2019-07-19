美國國務卿蓬佩奧曾慨嘆，該國花了三十年時間想將中國推動成為一個「開放包容」的國度，可惜失敗了，說來有點恨鐵不成鋼的味道。謝謝他的關心，民主開放的國度如果肯定是鋼，我相信世界九成以上的人民都會樂意見到自己國家明天就全面實踐，但問題真是這麼簡單嗎？



我認為真正需要反思的是蓬佩奧這一類人，捫心自問，過去三十年來，西方民主的代表美、英、德、法等國，社會是愈來愈穩定，抑或愈來愈混亂？為甚麼美國人要選一個時而像小丑、時而像瘋漢的特朗普來當總統？我認為骨子裏正是選民對民主腐敗制度的嘲諷和抗議。



美式民主背後由一群財閥操弄，他們在民主黨、共和黨中兩面下注，自己就成了不敗的幕後玩家。美利堅人厭倦了這種虛偽的民主，卻又無力改變，所以才投票選出一個「非傳統」的人入主白宮。但新的白宮主人就能擺脫幕後財閥的操控嗎？別說笑了，美國人民對此該是心知肚明的。



又以香港的前宗主國大不列顛為例，一次脫離歐盟的公投，就幾乎把英國弄得國不成國，不少人投票之後悔不當初。民主開放就一定能為國家帶來美好前景？此說愈來愈惹人質疑了。



如果中國一下子開放，國家還未必能走上美、英之路，更大機會要像前蘇聯，在短期間分崩離析，分裂之後各處地方甚至會出現戰亂。俄羅斯與烏克蘭本來同屬一國，分裂後為了爭奪克里米亞，卻要兵戎相見。誰敢說全面開放後的中國不會走向內戰？中國人未必願意冒這個險吧。



中國領導人不一定會滿足於現行的政治體制，但環顧全球，實在找不到一套保證切實可行的模式，故即使想變，暫時亦無法去變。有人認為北歐模式最理想，但北歐大多小國寡民，他們行得通的政制，搬到中國怕又是另一回事了。