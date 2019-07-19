政府施政無能，林鄭「寸步難行」，是真正的「跛腳鴨」！大家都睇到近排佢都係窩喺禮賓府，非必要不會輕易行出來，連一年一度嘅香港書展開幕酒會，都未見佢蒲頭，要言之，反修例政治風暴已令林鄭變得「低調」，昔日的「膽自大」當真一掃而空，至於是否「謙卑」，恕老朽不予置評！



不過，目前香港面對的是示威惡晒，林鄭只能坐困愁城。老朽內心暗忖，咁搞法，如何與年輕人「同行」？加上一個廢柴班子，好似民望「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，擺到明霸着毛坑不拉矢，應告嘅唔告，更予以放生，庇奸護淫，賴死唔肯問責下台，臉皮厚過鱷魚皮，仲好意思話希望市民給予空間及時間，令佢可以更努力為市民服務喎，真係唔講好地地，一講無名火扯到高過大帽山！



阿姐，漢奸黎前年六月涉刑恐東方報業男記者一案，鐵證如山，案件拖逾兩年，受害男記者及東方前前後後去信十三封，之不過鄭若驊就一味顧左右而言他，廢噏無謂，再畀多啲時間你又如何？盞進一步打擊香港法治精神，凸顯司法嘅不公不義啫！這不就是孟子所說的「不仁而在高位，是播其惡於眾也」嗎？當然，把「不仁」改為「無能」、「缺德」，一樣貼切。



港府修訂《逃犯條例》引發的示威流血衝突浪潮，一浪高過一浪，已由金鐘核心地帶蔓延至全港十八區，警民衝突沒完沒了，社會撕裂嚴重，民間的叫囂生事、打打殺殺亦停不了，面對如此爛局，政府根本束手無策，短期內香港民情根本不會靜下來！咁搞法，唔單止打擊本已不振嘅經濟，更嚴重影響市民日常生活！一個城市搞到長期動盪不安，邊會有運行啊！



梁實秋話齋：人在有閒的時候，才最像是一個人。老朽亦深感人生有閒暇，才能真正體現生活品質和人生情趣。可惜香港已成暴亂之城，要活得像個「人」，也是奢望，問你死未？