土瓜灣的公眾碼頭是「維港遊」的登岸熱點，內地旅行團「逼爆」九龍城、土瓜灣一帶，令區內交通、道路、日常用品供應等不勝負荷。筆者所屬政黨再次建議政府善用碼頭設施，要求「維港遊」觀光船以啟德郵輪碼頭作上落點，以疏導旅客逼爆九龍城的情況。



本港著名旅遊項目「維港遊」，主要以馬頭角公眾碼頭作上落客，大批旅客聚集附近土瓜灣、紅磡一帶，區內食肆、店舖等亦因此人潮湧湧。然而，九龍城屬於舊區，街道狹窄難行，大批遊客湧進九龍城、土瓜灣一帶阻塞街道，外加旅遊巴士違例泊車，對區內居民造成極大困擾。



目前本港主要專門接待內地團的團餐酒樓，主要集中於紅磡和土瓜灣一帶，而土瓜灣佔最多共五間，每日有逾五千團內地客在該區等候用膳，令土瓜灣淪為「團餐大本營」。其中一間位於偉恒昌新邨的酒樓，每日門外聚集大批遊客，客如輪轉，最高可筵開六十席，逼爆行人路。政府應聯同業界按實際情況做好分流工作，控制有關商戶在住宅區的數量和分布，避免商戶過度集中，繼而令大量旅客湧進。



九龍城、土瓜灣區內居民對旅巴亂泊的情況已難以忍受，政府應與運輸署、旅遊業界協調，採取行政措施，果敢落實擴大土瓜灣及紅磡區車輛禁區範圍，限制旅巴進入部分狹窄或原本已十分繁忙的路段，減少車流，以改善違泊情況。



另外，馬頭角公眾碼頭「塞船」情況持續，不少觀光船「佔領」景雲街登岸梯級上落客，惟上址不但狹窄，且只有簡單的登岸設施，不時險象環生，原本供居民休閒的公園小徑變成旅客聚集點，釀成噪音，對居民造成莫大的滋擾，因此建議立即關閉景雲街登岸梯級。



此外，政府應盡快成立旅遊業監管局，制訂新規管制度處理入境團對地區的滋擾。