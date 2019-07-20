正論：十里揚州今影寂　明日香港憶繁華

杜牧詩云：「春風十里揚州路，卷上珠簾總不如。」由隋唐至清朝，揚州都是國家的交通要津，貨如輪轉，佳人才子無數。很可惜，揚州自清末開始走下坡，由盛而衰，直至星沉影寂。這既有外侮犯境、戰火連連的外因，也有揚州人不思進取、故步自封的內因。以史為鑑，可知興替，昨日的揚州，不就是今日的香港嗎？



說揚州和香港相似，絕非無的放矢。揚州位於長江與大運河的交界處，在清末以前是連接江南經濟中心與北京政治中心的唯一水上航道。清朝的漕運和鹽運盛極一時，與揚州四通八達的地理優勢脫不了關係。很可惜，時代在變，人心在變，外國的堅船利炮將中國的國門轟開，猛烈衝擊着國人的心靈，在一片改革維新的浪潮中，揚州人卻為了維護眼前的蠅頭小利，拒絕修建鐵路等建議，自此交通樞紐地位旁落，風光不再。



這與香港的興起不是很相似嗎？開埠百多年來，香港都是中國連接世界的橋樑和窗口，內地的貨物經香港轉往外國，外國也利用香港這塊跳板踏足內地。在這樣的歷史和地理背景下，造就香港的繁榮昌盛，一躍而成亞洲四小龍之首。然而，香港獨有的「買辦文化」，卻同時造成香港人目光短淺，利字當頭，沒有創新的勇氣。這種心態在回歸後更加明顯，香港人往往自以為高人一等，不知今夕何夕，更不知內地早就起了翻天覆地的變化。當中國日益與世界接軌，成為世界第二大經濟體，香港的橋樑作用今非昔比。煙花三月的揚州隕落，曾經閃爍一時的東方之珠，也難逃盛極而衰的命運。



尤其是反修訂《逃犯條例》一役，掀起了回歸以來最大的政治惡浪，香港社會陷入前所未見的政治狂熱，年輕一代幾乎抗拒中國的一切，整天只知窩裏鬥，結果將僅餘的優勢也極速消耗殆盡。香港最大的優勢是甚麼？是法治制度、國際金融中心、穩定的社會環境。無奈今日的香港三權淪陷，警權受創，法治蕩然，反對派打着民主之名，幹無法無天之事，公民黨梁家傑甚至公然鼓吹暴力，揚言「暴力能解決問題」。示威衝擊一次比一次血腥，連商場也變成戰場，香港同安全城市愈走愈遠。



「繁華事散逐香塵，流水無情草自春。」香港實行一國兩制，主要在於其對中國內地的經濟價值，一旦失去這種價值，一國兩制也就沒有任何意義。可以看見，香港的經濟總量由回歸之初佔全國近兩成，跌至目前的不足百分之三，由旅遊到貿易再到金融莫不倚重內地市場。別說新加坡早就迎頭趕上，單是人民幣離岸中心的優勢，倫敦也不比香港輸蝕，何況隨着上海、深圳加快國際化發展，深圳創新科技獨佔鰲頭，香港還有可能一枝獨秀嗎？



可以說，當香港人陷於政治鬥爭，鬥個不亦樂乎之際，人民幣國際化正全速前行，港元已愈來愈無關重要，距離被人民幣完全取代的一天也愈來愈近。回歸二十二年，金融中心淪為政治城市，動感之都變成動亂之都，令人不勝唏噓，如今唯一的出路就是「粵港澳大灣區」。正如有人指出，中國現時的發展已不需要香港的協助，一國兩制垂範台灣的意義亦早已喪失，香港很快就會被深圳、上海所取代，惟有把握大灣區發展機遇，另闢蹊徑，才有可能開創美好明天。



機不可失，時不再來。在反對派瘋狂攪局之下，社會瀰漫一片仇中排內的不理性情緒，這股邪惡力量正將香港引向車毀人亡的深淵。倘幕後黑手仍然不肯收手，香港必死無疑，而且死亡必然來得既快且急，由原來尚有二、三十年的安定，變成一下子氣絕身亡。要拯救香港，只能靠香港人自己，如果不想香港淪為另一個恐襲不斷的敍利亞，或經濟殘破的委內瑞拉，不想幾代人辛苦建立的百年基業毀於一旦，不想努力賺取的私人財產化為烏有，大家必須認真反思，是否任由反對派繼續胡鬧、搞死香港？



反對派及幕後黑手根本不在乎香港死活，他們在乎的是奪權，在乎的是摧毀兩制、打擊一國。這些人大都擁有外國國籍，壹傳媒黎智英甚至揚言「為美國而戰」，隨時拍拍屁股一走了之，香港人被他們綁上戰車，不是很冤嗎？這裏是我們的家，是我們生於斯長於斯的地方，將自己的家園摧毀，有誰人得益？反對派激起連串政治鬥爭，暴力衝擊遍地開花，對中央根本沒有絲毫影響，國家繼續繁榮，國人繼續爆買，太陽照常升起，但旅客過門不入，經濟跌落谷底，香港人鬥香港人，最終受害的只有香港。



前途是光明的，道路是曲折的。中央只想香港繁榮穩定，不想香港亂，利港政策只會多不會少，只要港人齊心協力，守護香港，拒絕黑手擺布，黑暗之後就是光明。而反對派跑得了和尚跑不了廟，由秦檜到吳三桂再到汪精衞，洋奴漢奸永無好下場，這是歷史的必然，漢奸黎和反對派之流也莫能例外，我們就等着看秋後落葉吧！



