功夫茶：港人居住陷困境　長壽無奈添壓力

常言道，沒有安居，哪有樂業。家陣社會充滿戾氣，年輕人尤其暴躁，究其原因，置業難等上樓又難，難免對政府充滿怨氣！相信大家都記得有個被DQ嘅女議員，喺一個論壇突然爆出：就算我哋依家想去扑嘢，都搵唔到房去扑喇，呢個真係好現實嘅問題嚟㗎。



的而且確，香港人唔快樂，好大原因都係居住問題。阿哥，邊個唔嚮往「人生不止眼前的苟且，還有詩與遠方」嘅理想生活吖。之但係現實話畀大家知，公屋輪候時間又創新高，平均輪候時間增到五點五年，點止等到頸都長咁簡單吖！



呢，有個調查指港人整體生活質素微跌，其中港人置業負擔比率指數更跌至歷年最低。負責調查嘅學者話喎，按推算，一個中等收入家庭，就算「唔飲、唔食、唔使」都要儲足超過十七年嘅錢，先有可能買到市區一個三百平方呎嘅單位，樓價貴到離譜，貴到脫離現實，由此可見一斑！



嗱，唔靠父幹嘅年輕人，根本連買一塊階磚嘅錢都畀唔起。功夫茶心諗，佢哋咁鍾意飛磚，大有可能係一種買唔起樓嘅發洩！好，撇開唔買樓，你估租樓又容易咩？有學者就話喇，工資加得慢過樓價，樓可以唔買，但樓唔可以唔租，唔少市民都攞收入嘅大半去租樓，租金一升，生活負擔就更重啦！



唉，港人住屋陷困境，好大程度係冇心冇肺冇靈魂政府，喺房屋政策上不思進取，一味「明日大嶼」，係咁煲冇米粥所致。功夫茶一諗起有成廿多萬人住喺劏房，家陣天文台周不時發出酷熱警告，天氣又悶又閉翳，點頂！曾有個調查指出，全港劏房戶人均居住面積僅得六十二點四平方呎，較一個七十五平方呎嘅獨立囚室更小。口痕友話：監獄唔單止包食宿，仲有糧出，踎監喺將來唔知會唔會成為「筍盤」呢？呢則調查充滿黑色幽默，卻道盡香港人住屋難嘅困境。



生活質素，認真講起嚟十分抽象，香港近年示威遊行、暴亂衝突不絕，唔使問阿貴，都知道市民對港府施政「冇咗信心」。調查指文化、休閒分類指數及環境分類指數，則升至有紀錄以來第二高嘅水平。功夫茶就唔多buy嘞，睇吓到處開花嘅「連儂牆」，搞到周圍環境烏煙瘴氣，你貼我撕，怒罵爭拗，拳來腳往，無日無之，社會以醜為美，有乜鬼文化休閒可言？



諷刺嘅係，港人面對生活質素下降，平均壽命竟上升到有史以來最高！功夫茶只能無奈嘆句：壽則多辱，香港人果然係硬骨頭！港府無能，港人只好自求多福，頂硬上啦喂！



