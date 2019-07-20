世界視線：日本仰賴美軍深　基地搬遷結難解

駐日美軍基地搬遷問題再起波瀾。日媒報道，沖繩縣政府最近狀告中央政府，質疑國土交通相石井啟一參與搬遷計劃的合法性。



美國海軍陸戰隊位於沖繩縣宜野灣市的普天間基地，長期以來造成噪音、治安等一系列問題，引發怨聲載道。日美雙方此前同意將基地搬遷至名護市邊野古地區，惟填海方案等安排一直備受爭議，日本前首相鳩山友紀夫早前就批評，填海工程嚴重威脅瀕危動物儒艮的生存。面對洶湧民意，沖繩縣政府一度撤銷相關工程的許可，惟石井啟一單方面宣布停止執行，終遭到司法挑戰。



事實上，今次非沖繩首次透過法律手段維權。福岡法院早前以「噪音超出忍耐限度」為由，勒令中央政府向受影響居民賠償約一億四千萬港元。不難看出，這兩次法律維權有一個共通點︰沖繩人拿「始作俑者」的美軍沒辦法，只能找中央政府算帳。以上述賠償判決為例，不管金額多少，皆是羊毛出在羊身上，美國人肇禍，日本納稅人埋單，不可謂不荒謬。



「踢走基地」是沖繩人一貫訴求，身為「美軍之子」的現任知事玉城丹尼亦不改其志。當地民眾對美軍基地的厭惡，從今年初公投逾七成民眾反對搬遷基地可見一斑。問題是公投結果無約束力，首相安倍晉三完全沒把民眾怒火放在眼內，強調新基地填海計劃將如期實施。安倍的「傲慢」態度，可謂其來有自。誠然，沖繩縣佔日本全國面積不足百分之一，卻承擔了全國近七成半的美軍設施，對當地民眾極不公平；然而人總是自私的，NHK曾進行過一項民調，被問及美軍基地對國家安全是否必要，沖繩民眾意見紛紜，全國卻幾乎一面倒贊成；當問題改成美軍基地對沖繩經濟發展是否必要時，全國民意普遍認同，沖繩的民意則截然相反。



這就是典型的「鄰避心態」，安倍正是看準這點，才敢於跟沖繩的民意對着幹，正如眼裏只有生意經的美國總統特朗普深知日本仰賴美國人的軍事保護傘，形勢比人強，才會經常向東京敲竹槓，要求對方買更多武器、承擔更多防務開支。



