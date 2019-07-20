神州觀察：獵狐行動再升級　大毒梟窮途末路

香港動盪不安之際，內地則在加大圍剿毒品犯罪力度，淨化神州；全國禁毒工作電視電話會議日前在北京召開，部署深入推進「除冰肅毒」，會議高調宣布要大力追捕涉毒在逃人員，堅決遏制境外毒品滲透、切斷毒品入境內流通道，禁毒利劍直指盤據中國周邊的大毒梟。



國務委員、國家禁毒委員會主任、公安部部長趙克志在會上指出，內地毒品形勢依然嚴峻複雜，強調要全力開展「淨邊」行動，加強查緝堵截，全環節、全鏈條打擊摧毀製販毒網絡，從嚴、從細、從實抓好禁毒工作各項措施的貫徹落實；同時全面排查製毒人員、場所，堅決打擊涉毒犯罪活動，並加強國際禁毒執法合作。



眾所周知，目前內地毒品犯罪猖獗，主要是境外黑幫販毒集團操控，故「淨邊」行動顯然是要堵截毒品從境外流入。耐人尋味的是，在香港南亞黑幫犯罪及偷渡活動近期再度猖獗之際，趙克志強調，要把打擊毒品犯罪與掃黑除惡專項鬥爭結合起來，嚴厲打擊與黑惡勢力勾結的毒品犯罪組織和涉毒黑惡勢力，以及在幕後包庇的「保護傘」。矛頭直指境外黑幫及跨境犯罪的黑惡勢力。



最值得關注的是，以往只在嚴打經濟犯罪，反腐及掃黑除惡中出現的「追捕在逃人員」字眼，今次罕見地出現在禁毒會議中，顯示公安部海外追逃追贓的「獵狐行動」，已從經濟犯罪領域擴至毒品犯罪，目標當然主要是潛逃東南亞及中國周邊的毒梟。



毒品源源犯邊關，禍國殃民罪滔天。中央今次高調嚴打跨境毒品犯罪，吹響追逃毒犯的號角，正是因為近年來，包括毒品走私在內的各類跨國犯罪活動無日無之，周邊毒源地和國際販毒組織對中國滲透不斷加劇，成為中國近年毒品犯罪高發、濫用治理難度大的重要外部因素。



官方資料顯示，去年進入中國的毒品較前年增近兩成，大部分來自金三角地區。內地警方雖屢破大案，毒品仍源源不斷從境外輸入，表明警方斬斷的只是境內的販毒通道，跨境通道仍暢通，毒品源頭並未真正堵住。



有分析指，內地近期破獲的大部分案件，多與香港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻集團瘋狂出貨套現有關。而聯合國毒品和犯罪問題辦公室最新報告，所揭露東南亞地區冰毒氾濫，生產及出貨路線亦與「上海仔」販毒集團所用路線完全脗合。



顯然，中央已確認包括盤據中國周邊的毒梟不除，神州毒禍就難以禁絕，因而「擒賊先擒王」，下決心要將潛逃各地及境外的毒犯緝捕歸案，繩之以法。天網恢恢，疏而不漏，惶惶不可終日的「上海仔」等一眾毒梟落網之日，或已為期不遠！



