美國的自由亞洲電台報道，有數十名參與香港七一暴亂的人，正在台灣尋求庇護。



為甚麼美國要揭露這個情況呢？是要號召更多參與暴動的暴徒前往台灣以避開香港警察追捕？抑或是告訴暴徒們，犯了罪還可逃往台灣爭取政治庇護，甚至經由台灣前往美國？言下之意是否表示當暴徒可以無後顧之憂？



不過，這批人有一個很大的問題，就是有甚麼證據證明他們曾參與七一暴亂，正被香港警方追捕？香港警方並未拘捕或公開追捕他們，或甚至不知道他們參與暴動，因這些人當時掩蓋了面容。



台灣若依法處理（不依法立法院內的反對派立委與媒體當會反對），首先要有這批港人參與暴動，被香港政府通緝的證據。或許至少要他們公開承認參與暴動，並把有關證供傳送給香港政府，讓港府正式通緝他們，以此作為台灣收容他們的理據。台灣當局會這樣做嗎？這批參與暴動的港人會公開承認嗎？



如果他們公開承認參與暴動，把自己的身份暴露，那麼若屆時台灣政府還不給予政治庇護，他們便變作在台灣非法逾期居留，不是被拘捕受刑，便是變成非法居民，在台惶惶不可終日，怎樣維生呢？



以往僅八九民運的個別人士，才獲台灣給予政治庇護，且歷時長久始獲批准。香港這批人身份不明，在選舉前夕，台灣當局會否甘冒節外生枝的風險來庇護他們呢？而且不是幾個人，據說首批已達三十人，還有另外約三十人正找方法赴台。若開了庇護先例，可能便是幾百人來台，畢竟這是移民的捷徑，還可奢望經台赴美。這麼多香港暴徒移民台灣，不是投資或專業人才，台灣會接受嗎？



對香港來說，這批暴徒大多有港獨傾向，留在香港只會生事，不會建設，就讓他們連群結隊地赴台尋求政治庇護吧！但他們這樣離港，一是香港會褫奪他們的特區護照和香港永久居留權；二是公開通緝，再不能回港。香港便把這批不學無術、思想偏激、犯暴力罪的港人拋棄，去蕪存菁，不用再被他們連累社會。港府和中央應絕對支持他們赴台尋求政治庇護，讓台灣來承接這些暴徒帶來的各種問題，樂得乾手淨腳，把禍水轉移出去。



這批人往台灣求庇護，可能一開始便有計劃與安排，在香港破壞後便走，讓盲從者留守香港作鬥爭。或許他們一早便是以移民離港為目標，參與暴動只是手段；也或許他們便是美國CIA布在香港的線人，身份暴露後便無利用價值，才要逃出香港。