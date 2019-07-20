如果說「佔中」、「旺角暴亂」召喚出了「本土激進」及「港獨」勢力登上香港政治舞台，那麼今次「反修例」、「金鐘暴動」就是當年李漢奸叫喊「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」也已成為一股公開勢力成行成隊，為「外國勢力竭誠服務」、「緊密勾結」、「發揮作用」。這兩股勢力是一根藤上兩個瓜，同根同源，毒性相同，都是要毀我香港，害我中華，都受美歐外國力量「滋養壯大」，是他們手中的兩件工具、兩張牌。



由於前一陣子「港獨」被朝廷「嚴打」受了重挫，轉入地下，韜光養晦，今次「反修例」一役公開活動，大模大樣，衝鋒在前的就是李柱銘、陳方安生之流組織的漢奸團隊。他們數次周遊美歐，高調囂張，且和山姆大叔等作出周密部署、精心策劃社會動亂。



漢奸團隊今次的工作和發揮的作用，遠比過去李漢奸等人哭秦庭、告洋狀繁重得多，要具體而微，真刀真槍，遠非「得把口」也。老美更是從輿論到資源，從官方到民間，從行政到議會，從「文件」到「法案」，都全面「援助」，就差如果他們動亂得逞，「顏色革命」成功，組織「代理人政府」或曰「漢奸政府」也，那些「有遠見」的老美政客和「智囊」們，大概也有了心儀的「閣員名單」也。



香港被英夷殖民統治逾一百五十年，回歸後又實行「一國兩制、港人治港、高度自治」，這樣特殊的歷史和現實，當漢奸比搞「港獨」、搞「分裂」要安全，有「社會基礎」，更有「活動空間」，更能打出煽惑人心的旗號、製造混淆是非的歪理，把漢奸打扮成「民主鬥士」、「為港人爭取權益」乃「反共英雄」等等。他們的漢奸言行據云都有香港法律作保障，都受到甚麼「國際人權公約」的保護，都符合普世價值和「國際標準」……



其實，當漢奸就是搞「分裂」、搞「港獨」，只不過他們不敢公開宣示或要等到「時機成熟」再作宣示；他們搞「分裂」、搞「港獨」的「依賴途徑」，是勾結外力，為外力效犬馬之勞，被外力扶持上台，這樣的「程序」古今相同，中華滅除大小漢奸也相同。