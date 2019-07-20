《孫子兵法》有云：「投之亡地然後存，陷之死地然後生。夫眾陷於害，然後能為勝敗。」大意是說，把軍隊投放在亡地上才能保存，放在死地上才能得生，因為陷於危險境地，反而能操縱勝敗。這就是「置之死地而後生」的道理。面對香港亂局，中央政府一直按兵不動，除了投鼠忌器，是否還有更深遠的考慮？等到反對派鬧夠了、香港亂夠了，中央才出手，這是否較好的選擇？



事實上，不管反對派如何鬧事，暴徒如何搗亂，都只會造成香港內耗，損害香港利益，對內地沒有任何實質影響。反對派再囂張，年輕人再狂妄，也不敢跑到內地搗亂吧？所以，中央根本不必着急，反正着急也沒用，不妨讓反對派繼續瘋狂，直到神憎鬼厭，民意逆轉，自然無法再鬧下去。正如當年佔領之亂一樣，即使反對派死撐七十九日，外部勢力提供巨額資金，最後還是不得不灰溜溜收手。



更何況，香港競爭力每況愈下，政經地位不斷下降，對內地的重要性及影響力和過去不可同日而語，中央沒必要再花費大量精力處理香港問題，更沒必要替香港背負十字架。反對派要搞死香港，有些人甘願受其蒙騙，摧毀自己家園，那是咎由自取。一國兩制失敗，港人治港玩完，受害的是香港，中央會有甚麼損失？最多只是沒有面子而已。須知物極必反，一國兩制並非不可改變，等到中國自身足夠強大，外部勢力不敢再指手畫腳，香港變成一國一制有何不可？



過去中央就是太愛面子，對港政策畏首畏尾，百般遷就，才造成如此被動局面。經過這場大動亂，中央應該知道，愈怕事愈多事，遷就不是辦法，該是重新檢討對港政策的時候了。現在擺在中央面前無非兩種選擇：一是立即出手，撥亂反正；二是以拖待變，時間換空間。從置之死地而後生的角度來看，後者顯然是比較理想的選擇，或者說是沒辦法中的辦法。