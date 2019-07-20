一拖再拖，好事多磨。望穿秋水，港鐵沙田至中環線，終於宣布明年初局部通車，可是只開其中三個站，這個「縮水」版稱為「屯馬線一期」。原本沙中線東西走廊以及南北走廊過海線分別預計二○一九年及二○二二年通車，但爆出造假及「短筋」醜聞後，紅磡站需進行加固工程，港鐵聲稱「爭取」前者二○二一年底全線通車，後者更是遙遙無期。



等了又等，唱了廿多年的流行曲，亦是香港人這些年來的悲歌。特區的基建工程，超支延誤是家常便飯，有多少是可以順利如期完工？高鐵香港段及港珠澳大橋興建時，相關新聞最常用標題字是「滯後」，不僅姍姍來遲，更比內地段工程落後，變成拉人後腿，做不成香港之光，反而丟盡港人面子。



一項項基建額外開支，最終都是政府非常疏爽地掏荷包「找數」，要幾多付幾多，永無議價。無他，用的又不是高官的錢，是納稅人的血汗錢。你有聽過會扣署長局長的薪金去「填數」嗎？



今次沙中線「短筋」紅磡站加固工程及臨時局部開通涉及二十億港元，港鐵公司稱會向紅磡站總承建商禮頓追討，而轉頭被追問下，才肯透露原來加固工程又將會交給禮頓，這不是左手收錢右手交錢嗎？難道禮頓會不收分文做加固工程？



○八年，政府預算沙中線工程造價約三百七十四億元，但到一二年動工時，造價已升至七百九十八億元，之後再追加撥款令到整體造價升至約八百零七億元，後來事故頻生，預計整項工程開支或會超越千億，差不多是原本預算三倍。「明日大嶼」初步估計造價六千多億，以沙中線需三倍價錢「埋單」參考，豈不是香港即將要動用近二萬億元，來完成林鄭的人工島大夢？勞民傷財之餘，有誰可保證不會再有重大傷亡事故？香港人真慘，即使今次避過做「沙中人」，明日隨時又變成「大嶼魂」！