前朝梁振英政府被嘲為「委員會治港」，現在的林鄭政府更進一步，淪為「網誌治港」，高官個個冇面見人。君不見，反修例一役港府兵敗如山倒，高官自此便甚少公開現身面對公眾，一味龜縮在官邸寫網誌。若他們以為這就是充分利用互聯網科技，是智慧城市的體現，就只能再次令人嘆句「堅離地、腦灌水」。



當然，大家都知道高官們躲在電腦後的最主要原因是心虛膽怯，害怕一現身就受到狙擊。特首本身已由小圈子選出，民意支持度欠奉，而問責高官大都由特首點兵，任人唯親已成常態。如此拉雜成軍的管治團隊，風平浪靜時尚且勉力支撐，現在出事，還是回歸以來最大的政治危機，一個二個只知龜縮，毫無承擔，可謂意料中事。



當中尤以律政司司長鄭若驊最不堪。她最近又在網誌發功，將修例失敗的責任推給保安局局長李家超，聲稱「很多時立法建議都是由決策局提出」，暗示律政司只是協助而非主導，修例失敗不應歸咎於她，讓人體會何謂「高官本是同林鳥，大難臨頭各自飛」。這就難怪為甚麼鄭若驊的民望一直「墊司底」，最新調查更顯示她只有可恥的廿一點六分，反對率高達六成八，被評為「表現拙劣」，創下歷任問責官員評分中的歷史新低。



不過無緊要，只要面皮夠厚，人格夠無恥，就可以橫眉冷對千夫指了。鄭若驊民望低到「貼地」又好，「墊司底」又好，只要阿姐佢堅持「繼續為香港市民服務」，每月數十萬元薪津就可以袋袋平安，又可以繼續藉公職謀私利撈油水，市民還是要繼續硬啃這件垃圾司長。



反修例掀起的政治惡浪地動山搖，林鄭也要多次死狗般向公眾道歉，偏偏只有鄭若驊懶管洪水滔天，好官我自為之，甚至囂張地說「個人去留不在議程之中」，視民意為無物。寡廉鮮恥到此等地步，年輕人死咬政府不放，不足為奇矣！