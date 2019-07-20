兵無常形，水無常態，沒固定形態的東西，尤其難以對付。香港不少人為反對政府修訂《逃犯條例》而走出街頭抗爭，今日聚，明日散，把特區管治班子弄得束手無策。這群人崇尚的理念是Be Water，要如水一般，以天下之至柔，馳騁天下之至堅。



管治班子若能明白五行之道，當知回歸後的香港忌火，但也不是完全不忌水，有時Water也可以讓你很頭痛。香港特區成立於一九九七年夏天，五行火氣極旺，火旺以水來救豈不是吉？不一定的，水火相激，有時為禍更烈，如今正是Fire碰上Water，問題便難以收拾。



本欄常說，我們的管治團隊既不通天道，也不曉人事，終日便如盲頭烏蠅般亂碰亂撞，真是我見猶憐。要知道，水火對沖惟木可解，蓋水生木再生火，相生有情，水與火就能化敵為友，因此要解決當前危機，宜專志用木。



五行中的木代表甚麼？代表文字、圖畫、紙張。如果我是管治班子成員，會一力主張用文書紙畫去化解當前Fire與Water的衝突，只要木夠多，就可以把水吸掉。



連儂牆上的字與畫就是木，說不定它們已替特區排解了部分民怨。特首林鄭月娥如果政治智慧夠高，大可善用連儂牆，親自去看看留言，也在上面寫上意見，先將自己降到離地近一點的位置。



但林鄭若直接「光顧」各區的連儂牆，就等於支持非法塗鴉行為，她大可不必這樣做。政府可在總部大樓外，以巨型壁報形式搭建新的連儂牆，歡迎市民留言。特首每天帶同各司局級官員，最少花一小時閱讀市民心聲，官員們也可以在上面留言。牆上百花齊放，各言其是，營造出包容與開放的氣氛。



特首若能天天到連儂牆，又能不時留言，不停以木吸水。如是堅持一個月，以誠意打動群眾，說不定民意就能逆轉了。