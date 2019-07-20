一場反修例政治風暴，使香港這個福地霎時間步入衰世！大家有目共睹，整個社會人妖顛倒是非淆，社會撕裂，年輕人在骨子裏一味仇警，他們劃一戴上口罩、打着傘、戴上cap帽、穿着包頭風褸，一天到晚四處游走，不是叫囂問候人家娘親，就是四處在所謂的「連儂牆」上張張貼貼。要言之，就是不愛回家，只愛在街頭搞事，破壞力比野獸還要強，有論者形容這是「一場瘟疫」！



世道衰微，人心惶惶，港大醫學院公共衞生學院的一項調查便指出，今年六月至七月因修例引起的爭議，令疑似抑鬱症狀個案大增，報告形容社會猶如出現「精神健康疫症」。唉！一個「壽終正寢」的修例，竟演變成對香港市民身心健康和精神有強大破壞力！都真係估佢唔到！



呢，家陣成個社會立立亂，立法會一夜變廢墟，提早休會。財會停擺，民生項目積壓，高達七百億元工程撥款審議無期。民生多艱，就更不在話下。從事零售業嘅呻到樹葉都落，話示威浪潮若持續，今年有可能出現二十年來首次雙位數跌幅；至於旅遊業，更是如「啞仔飲沙士，有氣講唔出」。鬼咩，香港已經變成暴亂之城、開片之都！遊行示威已成為風土病，加上「光復」呢度、「唔妥」嗰度，怎不嚇怕遊人旅客？



嘞！旅遊業界悲鳴：旅行團客量增長已由上月達三成跌至本月單位數，訂房情況更慘不忍睹，「十室五空」，業界只能望天打卦，認真慘情！



林鄭早前話會「吸取教訓改變施政作風」，老朽但知佢雙腳難得步出禮賓府。家陣民生多艱，唔好扯到去樓價高企、醫療人手短缺、上樓難等常招民憤嘅問題，就近期本港活豬供應因豬瘟影響而大幅減少，豬價飆至歷史新高，從業員經營困難，業界憂生計不排除被迫上街，「捱貴豬」的老朽屆時定必叫齊一班銀髮族，齊齊撐豬肉切割員！口號：七十冇豬食，身體好易衰！