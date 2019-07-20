香港社會近日紛紛擾擾，暴力、衝擊、違法事件不斷，多名不同界別人士宣布共同發起「守護香港」系列活動，首場集會將於今日下午五時至七時在金鐘添馬公園舉行，以和平理性的方式，讓廣大市民表達反暴力、維護香港繁榮穩定、堅守法治的心聲，表達反對暴力、違法衝擊、極端主義、辱罵謾罵的訊息，向社會傳達共同守護香港美好家園的理念。



筆者相信，大家都看到香港近日已經進入暴力失控的階段，任何一個愛香港的市民，都不希望見到任何人受傷，希望社會各方都停一停、想一想，到底甚麼才是為香港好。所以，筆者在此呼籲所有真正愛香港的朋友，在這個重要關頭，出席今日下午添馬公園「守護香港」活動，一齊發出和平、理性的聲音！



過去一個月來暴力衝擊「遍地開花」，接連發生有預謀、有組織的暴力極端行徑，打破了香港原來的和諧平靜、井然有序的社會秩序，暴徒瘋狂襲擊警察，向警察投擲磚頭、鐵枝、雨傘，潑腐蝕性液體，甚至咬斷警察一截手指。血淋淋的暴行輪番上演，而散播「仇警」的「連儂牆」亦正向香港各區蔓延，矛頭對準警方，預示着動搖香港警方執法意志的行動，正在密鑼緊鼓地上演，將本來祥和安寧的香港社區變成一觸即發的「戰場」。



為免香港局勢進一步惡化，必須穩住香港局面，社會各界和政府必須義無反顧地給前線人員更有力的支持，一同聲援香港警方嚴正執法，以鼓舞警員士氣，同心呼喚法治精神回歸。



香港不能夠再亂下去！香港的正義力量要堅定地站出來反暴力，支持警隊捍衞法治秩序，恢復社會安寧，彰顯香港核心價值，維護香港穩定和諧、安居樂業。大家一齊「反暴力」、「撐警」、「護港」，傳達保護和支持警隊以及前線警員的強烈訊息。約定你，到時見。