修例爭議引發自六月起的政治風暴，這種打破常規的行動方式，一次又一次突破我們所信仰的社會價值底線──法治和非暴力，如洪水般衝擊一切管治體制，尤以衝擊立法會為甚，參與人士塗污議事廳上的特區區徽，掛上港英旗幟，連台灣太陽花學運也沒如此荒誕。



為甚麼事件發展至今會失控？參與者除了所謂一無所有、不介意推倒重來的青年外，也有一批是接受良好教育，有事業基礎的中產人士，連他們也會連續上街，天天網戰。有人認為香港已進入「後物質時代」，日前筆者不少友人轉發沈旭暉先生的鴻文──《後物質少年時代：他們激進嗎？》，文章指出「後物質時代」的確可解釋為甚麼中產會走上街頭，他們的人生不再只滿足於過去物質世界的「四仔主義」，更要求各種人生價值，包括公平正義、政治權利、個性解放、體面與尊嚴等。



沈先生還提到香港社會分配未能彰顯價值，甚至回顧五四運動因不滿列強對國家不平等欺壓，來說明「後物質時代」其實並不離地。筆者認為，這些回應現實環境和問題導致對價值追求，有人不但超越了個人的物質考慮，甚至不惜自我犧牲，在歷史上並非新鮮事，古今中外的革命莫不如是，用「後物質時代」去理解，未免引喻失義。而且也未能說明民國初年的社會壓迫和人民困苦，與今天的社會矛盾根本不是同一層次，當年是涉及生存問題，今天的是活得好不好的問題。



其實，「後物質時代」背後，最大的基礎就是物質本身，前提是先要有基本滿足的物質生活。沈先生鴻文最令筆者有所啟發的，是提到當下的「後物質時代」很大程度與互聯網高度發達有關。新概念的建構，可謂又快又方便，人人都可以參與「範式轉移」的大潮中。所謂同溫層效應，人們在網絡上被大數據劃分在不同的意識圈子，各種聲音就算是傳統上的離經叛道或奇談怪論，只要能捉住群眾心理，都可以慢慢由小眾變成一股挑戰主流的勢力，以下克上的成功機會和方法比以前大得多。



英國脫歐公投和香港修訂《逃犯條例》，就是在某些圈子中，最初以假消息製造成某些恐慌，無視種種客觀因素，繼而在封閉系統中形成某種似是而非的結論，結合在某種意識形態和情意結中，根本就不可能接收到全面的資訊，令人們變得愈來愈偏執，將一切行為都合理化。例如反對派利用一張新城市廣場顧客貌甚恐慌的圖片，誣衊警方「見人就打」，幸好後來有短片為證，以及當事人在社交媒體澄清真相是警察保護他們離場，警察才不用蒙受不白之冤。



我們要理解「後物質時代」的大趨勢，但這種無視事實的偏執，是筆者所擔心的。特別是我們這代人大多脫離了生產的第一線，又怎能容易理解社會運作的困難。凡事都有兩面，「後物質時代」或給予人們更大創造和連結的機會，一個遊戲或一個主題標籤「#」符號，就可凝聚數百萬人。但萬一這種建構卻基於某些虛幻、偏見甚至謊言，脫離了現實和基本規律，特別在政治領域過分理想化，政治變成虛擬遊戲而進行實體營銷，地球就愈來愈危險了。