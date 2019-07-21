功夫茶：人手不足老問題　泳客命仔冇保障

炎暑騰蒸，天氣酷熱，都真係幾難頂㗎！唐朝大詩人杜甫就奢想：「南望青松架短壑，安得赤腳踏層冰。」今人熱起上嚟，尤其踏入暑假，亦即係泳季高峰期，最方便及有效嘅消暑方法，梗係去公共泳池或泳灘浮沉暢泳喇！



之不過咁噃，政府成日得把口話「民生無小事」，偏偏每到盛暑，常常因為救生員人手荒而臨時關閉公共泳池，舊年就有泳池閉池超過二百日，問你服未！市民往往要去到先知摸門釘，搞到又掃興又無癮。呢嗱，截至今年七月，康文署高峰期需聘用超過八百名季節性救生員去加強救生服務，可悲嘅係到目前仍欠超過二百名人手。



喂，阿哥，救生員長期人手不足，呢個老問題究竟要拖幾多個十年先可以解決呢？你估啲救生員真係千里眼，可以「一眼關七」咩？長期鬧人手荒，救生員郁啲「請病假」抗爭，咁泳客條命仔即係冇保障啫！康文署就話喇，根據「特別事故數字」紀錄，公眾泳池近三年每年平均只有約四十至五十宗「拯救事件」，而「溺斃事件」就有四宗。表面睇嚟，數字偏低喎。



哼，原來魔鬼都在細節裏。有人就踢爆康文署大玩數字遊戲，將大部分行動納入「施以援手事件」中，明明係「拯救事件」又巧立名目「施以援手」，意圖將出事嘅數字壓低，粉飾太平。呢方面嘅數字舊年有成六百五十宗，一六年更接近成千宗，康文署根本就係掩耳盜鈴咋，人手不足卻要造成「不需增加人手」嘅錯覺，有冇搞錯呀！咁都唔係自欺欺人，點先算係呀？嗱，有關問題早前已被申訴專員點名批評，要求佢哋解釋相關定義，就知道康文署博大霧呢招係幾咁離譜喇！



功夫茶提醒康文署做嘢務實啲，事關人命，豈可兒戲！再講吖，人哋外國，近年都引入溺水偵測系統，一旦發現有泳客懷疑遇溺或沉喺水底唔郁，系統就會喺十秒後發出警報。本港多間學校嘅泳池都安裝咗，而新加坡唔少公眾泳池一樣裝咗，證實有效。嗱，呢個偵測系統可以話係加強泳客安全嘅最後防線，點解康文署唔與時並進呢？



哎呀，咪話功夫茶神機妙算，屆時又因救生員人手不足，或有救生員「忽然肚痛」行開咗，甚至一個話「生熱痱」去休息室搽藥膏，另一個又話「反光」睇唔到，終於搞到泳客出事！嗱，官僚連安裝偵測系統都唔嗲唔吊，話無引入系統嘅時間表喎，人手不足又懶懶閒，到底想點先？



你話唔係咩，官老爺開口埋口發展智慧城市，康文署偏要大唱反調，該當何罪！人來，開鍘！