世界視線：伊朗無人機稱霸　挑釁波斯灣美軍

伊朗革命衞隊在霍爾木茲海峽扣押兩艘英國油輪，其中一艘雖獲放行，但似乎毫不忌憚此舉會給予西方一個出師的口實，以護商為由增派艦隊進駐波斯灣。到底是甚麼原因令德黑蘭如此自信？



扣船消息傳出前發生一連串事件，首先美軍聲稱兩棲攻擊艦拳師號擊落一架飛近的伊朗無人機，伊朗外長扎里夫卻矢口否認，不出半日，伊朗官方就放出片段，證明其無人機既能高空拍攝美軍艦隻，也可安然無恙飛返老巢，摑了美軍一巴。雙方究竟用意何在？答案是美伊正上演一場軍事文宣戰。美軍沒有影片證明拳師號目睹無人機的出現，卻即日發放照片，清晰可見甲板上有一輛全地形車，配備海上防空綜合系統，可以電子干擾無人機飛行，使之失靈墜下。姑勿論擊落一事孰真孰假，美軍此舉用意就是震懾伊朗，表明已有對付無人機的武器。



無人機已成伊軍的王牌武器，美國必須抑其威福。無論也門青年運動武裝境內作戰，抑或黎巴嫩真主黨挑戰以色列，都憑藉伊朗無人機多次建功，美軍附近的基地和艦隊亦多次被抵近騷擾。革命衞隊去年曾誘捕一架美軍MQ-9「死神」武裝無人機，完好無缺地收入囊中，示範了伊軍技術之先進。美方除了擔憂伊朗製造核武，更忌憚它生產無人機支援中東各地的反美戰線。



論艦隊、戰機或坦克，中東各國要追趕美俄，尚有很多技術短板需要克服，但無人機的誕生拉近了彼此的距離，不止節省人員培訓和兵力折損，也具極高的成本效益。沙特早在前年便購買大量中國製的「翼龍」，打算以無人機軍團取代傳統空軍，各國都預見它將成為空戰和刺殺的常態武器。革命衞隊日前派遣新型無人機上陣，在伊拉克成功擊殺庫爾德族目標。同類的施襲只會愈趨頻繁，無人機的需求只會不斷增加，最大的得益者會是誰？不正是生產商伊朗和中國？



偏偏美國無人機以昂貴和麻煩見稱，連沙特也不願意問津。賣矛不成，惟有賣盾，美軍幫電子防空車大打廣告，無非想分一杯羹。