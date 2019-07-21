正論：暴力成為常態　經濟萬劫不復

警方昨日在荃灣搗破一個武器庫，起出大批烈性炸藥和汽油彈，部分需即場引爆，事件可能涉及反修例和港獨組織。儘管有關組織隨即否認，真相為何仍有待調查，但香港愈來愈暴力卻是不爭的事實。在這樣的社會氛圍下，經濟不可能好，零售業和旅遊業更是首當其衝。



反修例激起的暴力衝擊沒完沒了，上周日的沙田衝擊更導致廿多人受傷，商場淪為戰場，嚇煞不少遊客。隨後由網民發起的「不合作運動」至今不止，幾乎每日都有人圍堵商場服務處，昨日也不例外，商戶惟有提早落閘關門。這僅是冰山一角。每年例必人山人海的書展今年人潮不再，變得冷冷清清，有書商慨嘆昨日是參展廿年來最靜的周末，人流及銷情暴跌一半，最擔心今日由反對派發起的遊行又演變成暴力衝擊，生意慘淡之餘復被強迫提早離場，重複早前寵物展貨物無法運離的苦況。



事實上，示威浪潮席捲各旅遊旺區，受影響的何止上述商戶，整個零售業都受到打擊。珠寶首飾業估計，六月份生意額按年減幅有可能達到雙位數水平，即損失近七億元。香港零售管理協會更發出聲明，若示威浪潮持續，今年全年銷售額預測將由正數修訂為負數，甚至可能出現二十年來首次雙位數跌幅。旅遊業同樣不好過，上月訪港旅客數字已呈下跌趨勢，本月初跌幅更顯著，一損俱損下，酒店業預料入住率顯著下跌，需減價救亡。至於一些位於示威區的食肆為免受到波及而暫停營業，損失不知可向誰追討。隨着社會氣氛進一步轉差，旅客過門不入，市民消費意欲銳減，市道很快就會步入寒冬。



最怕市道寒冬僅是開始，裁員潮、結業潮、撤資潮陸續有來才是最大問題。這樣說絕非危言聳聽，社會穩定是吸引投資的主要因素，過去香港正是以安全城市、法治之區見稱，但如今政局動盪，人心惶惶，暴力成為常態，消費信心疲弱，外資固然望而卻步，本地財團也猶豫觀望，已有本地零售集團叫停擴充計劃，或將長租改為短租。有人預料，在內外不利因素夾攻之下，香港資產價格將出現新一輪大跌浪，數十年累積的個人和社會財富隨時一鋪清袋。



這不禁令人想起已故新加坡總理李光耀說過的一番話：北京同意香港五十年不變，是因為香港具有經濟價值，一旦香港失去這些價值，北京還會容許香港和廣東有分別嗎？這是智者之言，香港要不同於內地其他城市，要有獨特定位繼續生存，靠的是國際金融中心、穩定的社會環境和法治制度。現在的香港三日一小亂，五日一大亂，三權淪陷，法治崩潰，原有的優勢不斷消失，長此以往，一國兩制還有何價值？香港還能憑甚麼同人競爭？



自作孽，不可活。好好的香港淪落到今日的地步，除了別有用心的政客和幕後黑手決心搞死香港，也缺不了部分自以為有崇高理想的香港人助紂為虐。風流總被雨打風吹去，香港將何去何從，不能不令人憂心忡忡。