神州觀察：標杆企業大爆炸　安全監督走過場

凡被經常強調的事情，多是十分欠缺、難以兌現的，以至問題再怎樣重複發生，都不會讓人感到意外。內地當局每每將安全生產掛在嘴邊，一再強調要實行全方位、無死角監控，切實做到責任到人，絕不姑息，惟各地化工企業災難事故屢爆不絕，動輒造成重大人員死傷及財產損失，可見從來沒人真正將之放在心上，監管責任根本無法落實到位。



河南三門峽義馬市一間氣化廠日前發生大爆炸，響聲震耳欲聾，並形成巨大「蘑菇雲」沖天而上，部分廠區被夷為平地；衝擊波更將方圓數千米內的民居及建築物玻璃震碎，威力之大可以想像。而在爆炸現場周邊的街道上，一些車輛亦被氣流推撞至橫七豎八地陳列着；不少地舖的捲閘被震至扭曲變形，甚至被炸斷；大人小孩血流披面，於一片狼藉中哀嚎逃竄，儼如置身人間煉獄。



截至目前，事故已造成至少十人死亡，五人失蹤，數十人重傷，相信隨着時間推移，相關死傷人數肯定還會增加。怕就怕當局又在玩「擠牙膏」式通報，甚或刻意遮掩真相，瞞報少報死亡人數，反正這樣的操作已非首次出現，民眾對此早就習以為常；總之人命從來只「關天」，永遠不及某些人的利益重要，所以不論結果如何，反正「信不信由你」，民眾亦不會再對類似災禍表現出「震驚」。



遺憾的是，本次事故一不小心又「驚動」了中央，有國務委員深夜作出批示，要求當地一定要做好災難搜救工作，查明事故原因，嚴肅追責；此外，國家衞健委亦已漏夜組成應急專家組奔赴當地。而跑得最快、衝在最前的肯定是河南當地的公安、消防等部門人員，有關領導不眠不休，現場部署指揮工作、救民眾於水火的光輝形象少不了要被媒體爭相報道。然而這些人平時又都去了哪裏？傻子都能看得出，事發十日前剛獲評安全生產「省級標杆企業」，轉眼就發生巨爆，當中若沒有嚴重腐敗瀆職行為，那才叫活見鬼。



其實驚動中央已不算甚麼，數月前江蘇響水的化工廠爆炸死了近百人，並遭國務院痛批「我行我素」，要求一查到底，甚至要勞動正在外訪的國家領導人跨海批示，各地政府當時紛紛立重誓表決心，挖地三尺也要排除隱患，誰知災難事故非但未見減少，更如「下餃子」般瘋狂冒出，如此又談甚麼風險防範、監管問責？



所以說，當局的安監工作只能如此，總之從中央到地方，非大災大難、死傷枕藉不會有人重視，出了事又淪為各方公關表演的騷場，一夜之間各路人馬呼嘯而來，之後各自拂塵而去，彷彿甚麼也不曾發生過，然後期待着下一次「盛宴」到來。