朋友建議，相應於黎智英和香港少數激進大學生的香港戰爭，另一方可以有不少應對、拆解的手段。



一是「連儂牆」。既然是背後組織大量製造工廠產品，為甚麼不可以同樣的以其人之道還治其人之身？反對「反送中」、撐警乃至種種針對性的口號、訊息、言論，都可以鋪天蓋地在「連儂牆」上鋪蓋。你貼我撕，我貼你撕，大家一起向民眾宣揚各自的政治主張與信念。一方面是百花齊放、發揮群眾的民主，保障多數與少數的不同言論；另一方面是鬥組織和動員能力，大家一起競爭，看誰有最多的資源印刷傳單、海報、通告，誰有最多的人手來張貼。



事實上，「連儂牆」的爭奪戰外，還可以把戰場擴大，伸延至民主黨、公民黨、教協等的辦事處門前，包括它們的各個議員辦事處的大門和牆壁，把「連儂牆」向他們的據點蔓延。既然是要群眾主導地推翻社會秩序、到處塗鴉，為甚麼不可以其人之道還治其人之身呢？這樣做才是公平、公義和他們所謂的自由、民主、平等！



二是朋友認為政府要成立專門委員會，調查整個事件來龍去脈和具體演化的真相。警察濫權可以查，但更重要的是查為甚麼出現示威與暴亂一起相連，示威怎樣演變成為暴亂，其中是甚麼人組織、怎樣組織。



例如，龐大的物資，包括不便宜的頭盔等，是誰出錢購買，誰組織運輸供應。又例如，社交媒體的系統有示威頻道，是怎樣設立和管理。又例如，暴亂場所有不少洋人，是真記者，抑或是假記者？是美國中央情報局（CIA）的線人（當然是用許多合法的掩護身份），還是受美國直接和間接資助的非政府組織（NGO）的成員？又例如，民陣乃至參與公開組織示威，呼籲罷課罷工的組織性質、經費來源、人事關係，是否存在着不正常的因素呢？特別是有境外媒體披露有十多名參與「七一」暴亂的人逃往台灣尋求庇護，究竟這批是甚麼人，誰去組織他們參加暴亂，誰組織他們逃往台灣申請庇護？



今次示威暴亂涉及廣泛，影響嚴重，不認真地把情況弄清楚，便不能解決所有的深層問題，乃至外界勢力介入作亂的因素。佔中之後政府和社會不作調查和檢討，以致帶來今次的大動亂。今次若不弄清情況，加以深入細緻的檢討，從而在制度和政府政策方面有所修改，便不能保證同樣或更嚴重的動亂不會此起彼落地破壞香港的政治與社會。



特區政府成立專門委員會，便是全面的調查和檢討，不容繼續藏污納垢。也同時可以藉此制訂政府與社會今後處理同類危機的辦法，以至認真的改革。