一九五八年八月二十三日，毛皇帝為了宣示主權，測試和打擊美、蔣勾結及騷擾破壞活動，命令解放軍連續炮擊金門。時任國防部部長的彭德懷匯報戰果，毛聽罷哈哈大笑：我就是要告訴美國和蔣介石，在中國的領土上就是我毛澤東說了算，別人無可奈何，炮擊不是目的，目的是在政治上。



炮擊金門後，美、蔣緊緊勾結，山姆大叔作出軍事部署，在東北亞調兵遣將，兩岸局勢更加吃緊。這時毛皇帝主持召開最高國務會議，一向「橫刀躍馬」的彭大將軍似乎有些膽怯，會前向毛匯報「台海危機」情況，「憂心忡忡」，毛皇帝斥曰：「寇能往，我亦能往。在敵人面前從來不示弱，這是規矩，還有甚麼可說的？你在會上的發言，態度要果斷！」



現在六十年過去，「寇能往，我亦能往」不變，敵人面前從不示弱的規矩不變，中國的領土上要由中國人說了算不變。那次最高國務會議上，毛皇帝講話——美帝國主義九年來侵佔了我國領土台灣，不久前又派遣它的武裝部隊侵佔了黎巴嫩。美國在全世界許多國家建立了幾百個軍事基地。中國領土台灣、黎巴嫩以及所有美國在外國的軍事基地，都是套在美帝國主義脖子上的絞索。美國壟斷資本集團如果堅持推行它的侵略政策和戰爭政策，勢必有一天要被全世界人民處以絞刑。



六十年來，包括現在的特朗普政府在全世界到處侵略、稱霸、軍事擴張、推行戰爭政策，在自己的脖子上套了更多的絞索，這個形勢也不變，「它被全世界人民處以絞刑」的可預期前景更不變。毛皇帝還說，只要我們自己強大起來，就不怕任何反動派，我們的腰桿子就可以挺得更硬一些。毛皇帝還警告黨內外的懼美派、動搖分子，「誰要是在建設社會主義強國的問題上給我搗蛋，可就別怪我不那麼客氣了」！



六十年過去，中、美國力和國運發生了巨大變化，就海峽「動作」而論，「寇能往」無非還是航空母艦；「我亦能往」已是飛機戰艦圍繞台灣巡航，遠非只能向金門打炮或魚雷快艇出擊也。