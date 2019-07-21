對歷史稍有認識的人都知道，過去西方國家主要靠掠奪殖民地資源壯大自己，資本主義原始累積過程充滿征服、奴役、掠奪、殺戮。正如馬克思所說，資本主義來到人間，從頭到腳每個毛孔都滴着血和骯髒的東西。尤其是英國，作為曾經的「日不落國」，殖民地遍布世界，不僅掠奪資源，而且傾銷鴉片，更以武力霸佔香港。撕下道貌岸然的「紳士」外衣，裏面是醜陋不堪的「海盜」本質。



時移世易，西方奴役和掠奪殖民地的歷史已一去不復返，「日不落國」也早就淪為二、三流國家，但洋人的傲慢與偏見依然不變。針對香港反修例風波，歐洲議會日前煞有介事舉行緊急會議，並通過議案，要求香港政府撤回修例、釋放被捕示威者、成立獨立調查委員會調查警方，更呼籲歐盟停止向內地和香港輸出管制人口裝備及非致命武器。英國更無聊，竟以命令的口脗強調中國必須遵守《中英聯合聲明》。洋人說三道四不奇怪，但幾乎一字不漏照搬香港反對派的要求，未免太搞笑了。他們到底知不知香港發生甚麼事？何德何能多管閒事？



回歸以來，英國經常拿《中英聯合聲明》說事，其實這份聲明早已完成歷史使命，自中國恢復對香港行使主權起，英國再也沒有任何管治權利。而香港實行一國兩制，也是寫在《基本法》裏面，與《中英聯合聲明》根本沒有任何關係。相反，在聯合聲明的附件中，英方特別要求寫明BNO只能用作旅遊證件，不會擁有居英權，可見英國早已拋棄香港人，沒有任何道義可言，如今還好意思指手畫腳，難道不覺得虛偽和羞恥？海盜就是海盜，扮甚麼紳士？



「當時淒涼已可嘆，而況後世悲前朝。」無論是民主和自由，還是人權和法治，回歸後都比回歸前寬鬆得多，英國根本沒有資格批評。反而殖民政府撤退前埋下無數政治地雷，才是香港最大禍患，是所有亂象之源。