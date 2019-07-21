十年一覺揚州夢，贏得青樓薄倖名。能讓大詩人杜牧放浪形骸、醉生夢死的地方，自然是當年有名的花花世界，揚州在古代可算是最繁榮的城市之一，僅次於古都長安，「揚一益二」、曾經作為京杭大運河的交通樞紐，現今只是內地三線城市，令人感到唏噓。



歷史是一面鏡，揚州的興衰是否似曾相識，望着自己處身的城市，聞名世界的東方之珠，現在還有發光發亮嗎？不但黯然失色，而且暗無天日。



機會是留給有準備的人，沒有準備的人是要給時代淘汰。大運河和鹽業，維持揚州經濟和繁榮，直到工業文明來臨，海上交通的發達，兩大優點失去功效，揚州的地位一落千丈，無法回復隋唐之盛。



香港昔日是中國對外之窗，改革開放的藥引，無能政府「食老本」故步自封，不思進取，沒有開拓經濟新方向，依賴房地產及金融業，依舊和回歸前一樣，炒樓炒股炒炒炒，加上開放個人遊支撐旅業，表面數字還可，實則優勢漸失。在九七年時本地生產總值（GDP）佔內地經濟比率近一成九，去年香港GDP僅佔內地不足百分之三，深圳去年的GDP更首度超越香港。



世界經濟論壇過去十一年的全球競爭力排名中，香港一直節節敗退，落後三甲的新加坡，徘徊第六至第十一位之間。近年競爭力加入創新科技、開放性和靈活性等新指標，這些都是香港的軟肋。瑞士洛桑管理學院最新的全球競爭力報告表明香港需加強科研創新，建設智慧城市，急起直追。香港可恃只剩下國際金融中心地位，海外投資者視為進入內地市場之台板，其他中國城市暫未能取代。可是回歸二十二年，迎來示威遊行暴力衝擊不絕，十八區無日安寧。政治爭拗不休，社會秩序混亂，漢奸洋奴與外部勢力聯手搗亂，合奏唱衰，嚇走外資，連唯一優勢都失去，香港便死期到了。