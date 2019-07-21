三位泛民主派議員欲就修訂《逃犯條例》提私人條例草案，解決現時因洗黑錢案在囚的殺人疑犯陳同佳移交台灣受審問題，但遭反修例的網民及民眾強烈反對，及因不獲行政長官批准而作罷。特區政府修訂《逃犯條例》引發強烈的政治風暴，反政府示威一浪接一浪，泛民昧於形勢「還原惡法」的舉措，有為陷入泥沼的林鄭月娥政府解套之嫌，就算沒有這樣動機，客觀的效果卻是模糊了反政府鬥爭的焦點，讓這個瀕臨失救的政府有喘息空間。



泛民議員的私人條例草案如獲批准，必須在立法會開展立法程序。民主黨立法會議員尹兆堅表示，他提出私人條例草案是針對域外法權作修訂，但把適用罪類增加以涵蓋侵害他人身體；尹兆堅認為政府有「心魔」故不希望讓泛民議員修例，乃反建議政府或建制派可根據泛民建議提出修訂，但不要加入包含內地的修訂，以便盡快處理案件。如果說特區政府有「心魔」，那麼尹兆堅議員便是「腦殘」。泛民議員的私人條例草案如獲批准，必須在立法會審議，政府及建制派可以提出修訂案，請問尹兆堅，憑甚麼限制政府及建制派議員的修訂案，在移交逃犯方面不可包含中國大陸？即使在這方面可能會有涉及《立法會議事規則》的爭議，也要由大會主席裁決。尹兆堅不會不知道，議員提出的法案或修訂案是按分組投票方式表決，而政府的修訂案則以簡單多數表決，在席議員過半數支持便可通過。原來這就是「還原惡法」的玄機。



以林鄭月娥為首的特區政府已經陷入失能、失效和瀕臨失救的困局，只是等待天主或北京主子的打救，但在進退維谷、方寸大亂的時候，竟然看不到泛民主派議員提出私人條例草案，正是一帖續命丹膏！



林鄭月娥不但應該立即批准由三位泛民議員提出的私人條例草案，並且要高調召開記者會感謝三位議員捍衞公義，彰顯法治，死者沉冤得雪，其家屬也得到安慰，而特區政府修例「初心」得遂，不就是happy ending嗎？



泛民主派佔了便宜又賣乖，「還原惡法」捱轟，那是咎由自取，怨不得人。然而，林鄭不批准泛民議員提出的私人條例草案，失去敗部復活的機會，檢到槍炮不會發射，這不是「心魔」作祟，而是與擬提私人條例草案的泛民議員一樣：「腦殘」！更加不堪的是，律政司司長鄭若驊日前被問到，會否考慮以單次個案方式或其他方法處理疑犯陳同佳的移交時，竟然拒絕回應。特區政府所謂捍衞公義、彰顯法治的修例「初心」，已隨着修例工作的「壽終正寢」而長埋地下。