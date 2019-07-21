上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。警方在荃灣一工廈單位檢獲大量烈性炸藥、燃燒彈和武器，還有「反送中」標語和頭盔等，部分爆炸品需即場引爆，暫時拘捕一名年輕男子，據報同港獨組織有關。很明顯，有人已陷入瘋狂狀態，暴力衝擊仍嫌不足，打算與警方一鑊熟，將香港推向車毀人亡的深淵。



這不禁令人想起公民黨主席梁家傑在港大的發言，他揚言「暴力有時候是解決問題的方法」，更以孫中山先生推翻滿清政府為例，支持自己的謬論，公然向大學生鼓吹暴力衝擊。結果不旋踵即揭發今次事件，香港一日有這些政客謬種流傳，社會只會愈來愈暴戾，香港想回復平靜也難。



事實上，孫中山先生領導的辛亥革命，以及之前的十次起義，是在甚麼背景下發生的呢？那時候滿清積弱腐敗，西方列強侵犯國境，予取予求，民不聊生，國人連生存都成問題。現在的香港，就業率高企，未有暴亂前社會穩定，政治上雖有不足，但同民不聊生沾不上邊，更不存在反對派口中的「暴政」。更何況，孫中山的起義是強調民族自強，驅除韃虜，復興中華，跟今日反對派「引洋人入關」截然不同。梁家傑妖言惑眾，無非要煽動更多年輕人做「烈士」、「死士」罷了。



最好笑的是，香港那些所謂烈士、死士，全部貪生怕死，連樣都不敢被人看見，搞完事即鳥獸散，為了逃避刑責，甚至潛逃到台灣或外國乞求庇護，跟當年為國家拋頭顱灑熱血、追隨孫中山搞革命的烈士不可同日而語。



在居心叵測的政客和黑手擺弄下，加上一群無腦的年輕人跟隨起舞，香港得來不易的百年基業，恐怕很快就化為烏有。「舞榭歌台，風流總被雨打風吹去。」如今人們憑弔龐貝古城、羅馬鬥獸場，緬懷這些歷史名城昔日的光輝，同樣一天很快就會降臨香港，人們只能在廢墟裏唏噓不已。