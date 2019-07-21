上月二十二日，當時反修訂《逃犯條例》的呼聲愈演愈烈，特區政府工作停頓，高級官員閉門不出，局勢風雨飄搖。筆者身為香港人，坦白說豈能不心焦，由是綜觀全局，斟酌情理，發表了一篇文章，題為《採拖字訣待民意逆轉》。文中建議管治班子參考二○一四年應付佔領行動的策略，待時間讓事情冷卻。



該文說：「選用柔性方式，盡量拖延，讓佔領行動自然死亡。當日特區政府所用的，是沒辦法之中的辦法，最終卻是成功的。今日的情況也相近，假如反修例行動繼續蔓延，政府選用下策是以武力平亂，但在國際上會造成強烈反響。中策是讓現屆特區政府下台……權衡輕重，目前最適合的，還是讓現屆班子勉力支撐下去，再次採用拖字訣，靜待民意逆轉。」



拖字訣是上、中、下三策中的上策，並不特別高明，但正如上文所言，這是「沒辦法之中的辦法」。時間過得真快，在筆者印象中，該文發表不久，彷彿猶是昨天之事，但扳一扳手指頭，到今天卻已過了整整一個月。這一個月來，特區政府一切依舊，用的正是拖延策略。據本報得到的消息，中央政府最新指示，正是要求特區班子以不變應萬變，讓時間把問題淡化。



筆者身邊有長輩朋友因擔心香港局勢而病倒入院，說怕一九八九年北京學運的軍事鎮壓會在特區重演。我告訴他，除非局面極度惡化，否則是不會的。香港不同於北京，人家是天子腳下，一有亂子隨時導致全國皆崩。



但香港算得了甚麼，不過是中國其中一個城市，最近號稱有三百多萬人次參加兩次反修訂《逃犯條例》遊行，有暴徒衝擊立法會，不少市民非但不予以譴責，還連聲叫好。中央過去千方百計想保住香港繁榮，不少港人卻不介意將自己的地方搞亂。那倒好，就讓你亂亂看，亂完了，在北京眼中看來，或許你才懂得珍惜。