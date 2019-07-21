美國雖說是個民族大熔爐，然而事實並非如此。譬如說，美國黑人的社會經濟地位低下，其中原因眾多，也頗為複雜。在失業率指標上，黑人高出白人一倍多；而在青少年輟學方面，幾乎一半的黑人男性不能完成高中學業。此外，黑人遭到監禁的比例，幾乎是白人的六倍。要言之，黑人備受歧視，黑人領袖馬丁路德金於上世紀六十年代掀起民權運動，如今已過去了半個世紀，但黑人在美國社會的地位，並不見得有多大轉變。



不久前，美國總統特朗普批評民主黨四名少數族裔女眾議員，稱她們是「啟示錄女騎士」，形容她們是左翼怪人，破壞民主黨內部，如果「不喜歡美國，大可以即刻離開美國」。特朗普激進的言論，激起民主黨在眾議院彈劾他，惟動議最終在民主黨議員倒戈下，遭大比數否決，且最新民調顯示，特朗普在共和黨內的支持度飆升百分之五，也就難怪他雀躍歡呼，在推特發文強調彈劾總統現已結束。事實上，自特朗普上台後，「白人至上主義」的右翼抬頭，美國國內漸漸出現反猶太、反穆斯林等案件。



「白人至上」論無疑令美國社會矛盾激化，對特朗普的政權埋下隱憂，更凸顯美國本土長久以來的種族問題，其實從未解決。今年五月尾，德國總理默克爾應邀到哈佛大學接受法律榮譽博士學位，並發表演講，她說一個領導人如果能夠從別人的角度出發，去尊重各國的歷史、傳統；如果能夠抵抗住壓力，不以鹵莽的方式去解決衝突；如果能夠多花點時間去思考，而不是把謊言當成真相，世界一定更美好。



看官，默克爾的演詞，儘管沒有隻字提及種族歧視，哈佛學生又豈會不知道句句都衝着特朗普。她又呼籲畢業生「有時候要停下來，靜止一下，思考一下」，這是叫學生凡事不可太衝動，亦暗示他們的總統郁吓就發推文不夠深思熟慮。特朗普愛剃人頭，今趟默克爾也暗中剃其頭，實在大快人心！