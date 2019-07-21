修訂《逃犯條例》風波仍未平息，筆者所屬政黨日前與特首林鄭月娥會面，就社會撕裂狀況作出建議，其中包括重建政府與社會理性對話的平台，加快及展現出誠意與各界溝通，並委任以學者為主的專責小組，研究社會深層矛盾。同時，建議港府重新審視管治問題，掌握輿情，主動出擊，帶同各界代表出訪，以及要求所有內地及海外辦事處向國際社會解釋香港的實況，努力修補社會撕裂。



特首與筆者所屬政黨在會面中溝通良好，其態度較以往謙卑，並表示會就社會不同意見及建議保持開放態度，不像以往迅速「落閘」。筆者認為，政府可利用網絡與青年保持溝通，各級官員都要多「落區」接觸市民，增設更多元、更暢通的對話溝通平台，加強與不同持份者的溝通，不只是會見政治領袖。和市民溝通並非單單特首有責，整個政府的人員都有責任。香港緊張、混亂的局勢，亦正在削弱外國投資者的信心，更有內地旅行團取消來港，為本港經濟帶來負面影響，因此政府境外辦事處應發揮其作用，向外界解釋香港的現況。



修例風波揭露了背後的深層次結構性矛盾：經濟雖保持增長，但長期貧富不均；年輕人期望上流，卻看不見未來；低層上樓無望，中產蝸居斗室，以「置業為主導」的房屋政策造就了一個又一個「樓奴」；長者希望安享晚年，但是「每三個長者一個貧」，超過退休年齡仍然要為口奔波。惟香港深層次問題遲遲未解決，青年對社會充滿怨氣，修例風波才得以形成聲勢。



今次風波敲響了社會警鐘，為讓香港重新振作「向前行」，保持繁榮穩定，及早找出癥結所在，解決經濟民生問題才是唯一的正路，亦是止痛療傷的良方。我們建議港府委任專責小組進行研究及廣邀各界出謀獻策，找出化解香港困局的靈丹妙藥，好能對症下藥。