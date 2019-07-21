社會走向極端，一切光怪陸離、荒誕無稽便順其自然，時下的香港正是如此。歪門邪道、違法逾矩大行其道，守法循序反成阻頭阻勢！特區政府自綁手腳、畏首畏尾，懶理香港亂象處處；警隊進退失據、自廢武功，斷送了執法部門之首的尊嚴與威嚴。二十二年的香港回歸史，就像一部香港衰落史，從揮別亞洲四小龍的光輝開始，香港一步步變庸港、廢港，今天，終於成蟲。



香港已經墜落混亂的深淵，種種亂象令人心驚膽戰，居首的是政府虛怯不作為，傘族在十八區發動到處貼，令香港處處都是「連儂系」產物，這些佔據公共空間的留言貼，本不符香港公共衞生條例，也影響市容，更違反政府過去處理這類政治宣傳的原則，可是，「連儂貼」出現多時，各大部門一直扮盲，政府熱線1823收到的投訴數目驚人，有部門以此貼不涉商業原因，不作跟進。市民不忿，質疑港府處理政治宣傳品的前例，即使大型選舉當前，這類宣示也要申請、要符合擺放期的規定，「連儂貼」出現多久了？恐怕再貼七十九天（佔領行動的霸路期），依然沒有部門行動。



結果區區都爆發撕貼護貼的大武鬥，民間互拚拳頭、大聲，再次荒唐的印證：報官冇用，靠惡有效！社會本就撕裂，現在只是更恐怖。



亂象二是謠言控制香港，過去一個星期，政府多個部門忙於出聲明、講真話，因為網上言論太可怕，內地赴港單程證名額由一百五十變三百、新身份證可以遠距離竊料等，這些爆料大都來自激進傘族活躍的網上討論區，明眼人一看就知道有心人旨在激化輿情，為民陣周日舉行的大遊行造勢、拉客。有理智的社會根本不會理會這些廢話，但當下的香港卻如充滿煤氣的空間一般，一點便炸，於是各部門最迅速的反應便是講真話。



亂象三是網民挾持社會，憤青劍之所指，政黨下跪、政客舔地，惡勢力之盛令人咋舌。自從立法會被衝擊後，議會便停擺，一眾議員政客乾𢭃人工，閒來便到衝擊現場「抽水」，近日抽水抽出禍的政客排成一條龍，工黨張超雄本想借台灣殺人案中女死者父母要求特區政府單案處理之機，提私人草案，雙重得分，誰料憤青很火滾，斥他叛徒、走狗，張被迫急急道歉認衰，臨尾還要搭順風車，自居「真撤回」。



而民主黨議員林卓廷在新城市廣場衝突後到場協助投訴人，結果反被罵內鬼、出賣傘族，三張嘴亦辯不了清白，據指要刪除手機的照片、再三俯首沒向外漏料。更離譜更肉酸的是白鴿黨的尹兆堅，信口開河指警方逼青年跳橋，結果被網民及電子媒體「有圖有真相」，摑嘴無限次，政客的禍心於此可見一斑。



還有一大亂象令人反思，美國總統特朗普近日因辱罵及歧視四名有色人種女議員，遭眾議院通過譴責議案，他的連任之路上再添一塊醜陋的阻路碑。香港傘族其實一點也不輸他，辱罵內地客、驅趕鄰居的手法比特氏的話更難聽、更惡劣。不少港人以這批失德失智的傘兵為恥，卻對種種亂象倍感無力，這一刻，詩聖杜甫「賦詩獨流涕，亂世想賢才」的感傷，港人終於嗒透了。