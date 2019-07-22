產評：聯儲息口資訊亂　錯估形勢招動盪

金融市場引頸以待的美國聯儲局議息結果將於下周揭曉，按照慣例，主要官員本周將進入緘默期，不會再就貨幣政策發表演說。不過，有別於以往未開會已向市場傳遞明確共識，今次有投票權的官員們直至上周都顯現極大分歧，反映今次決策有機會出錯，後果可大可小！



縱使聯邦基金利率期貨上周五顯示，月底減息0.25厘的機會高達八成，一次過削0.5厘的機率僅兩成，但後者在上周曾急飆至超過一半，主因是聯儲局「第三號人物」、紐約聯儲銀行行長威廉斯提到，在經濟壓力迹象首度出現時，央行就應迅速減息，並獲總統特朗普認同。該番話隨即被官方澄清，指市場過分解讀，其後又有投票權的官員表態，目前經濟形勢不足以減息，才讓市場預期降溫。



從上述可見，聯儲局內部對減息、減多少、甚至維持利率不變，根本未形成共識。再者，當局對上一次加息是去年十二月，僅歷半年就掉頭減息，難免予人政策失誤之感，不排除下周的決定是一錯再錯，原因是全球跟隨！隨着各國認定聯儲局下調利率，上周已率先放鬆貨幣政策，南韓、印尼、烏克蘭，以及南非宣布減息。惟結果是這波減息潮未對新興市場帶來太大推動力，MSCI新興市場股票指數在公布減息後甚至下跌；韓圜、印尼盾、烏克蘭格里夫納，以及南非蘭特兌美元不跌反升。



當然，會有人說上述情況是「趁消息出貨」，但更值得深思的是，也反映減息根本無助提振經濟，因為人人也減，基本上就等於沒有行動，目前全球整體利率偏低，企業和個人借貸成本早已很便宜，但經濟沒有明顯地提高，再減息真的管用嗎？俗稱「央行之母」的國際清算銀行已警告，減息帶來的短期刺激可能弊大於利，僅靠零利率和量化寬鬆政策是無法實現真正的經濟增長和資產繁榮，加上央行的貨幣政策「彈藥庫」有限，結果可能是飲鴆止渴。



因此，市場有一派說法是誰減得較多，才是真正減息！舉例來說，南韓等央行減息0.25厘，聯儲局下周就要大削0.5厘，方能達致震懾效果，否則象徵式減0.25厘，屆時股市或跌、美元反升，惟當局未見有大刀闊斧的決心。



坦白說，今次聯儲局勢減息，深層原因相信是不願為長遠經濟健康而犧牲短期增長，這罵名背負不了。雖是人之常情，但只會讓經濟問題深化，債務不斷被滾大，終有爆煲之日，屆時滿街負資產，就業市場又迅速萎縮，後果難以想像。