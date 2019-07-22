功夫茶：推莊卸責墊司底　法治崩潰大罪人

古人曰︰「時危見臣節，亂世識忠良。」今時今日香港啱啱相反，時局愈危政府愈龜縮；世道愈亂高官愈卸膊，特別係律政司司長鄭若驊，更加係集倒行逆施、屈法枉法、庇奸護淫於一身嘅人辦。《逃犯條例》修訂工作推畀保安局局長，壹傳媒漢奸黎恐嚇記者，律政司遲遲唔肯告，又係將責任推畀警方，「避政司」進一步淪為「推政司」，呢個婆娘「墊司底」，真係「誰能代替佢地位」。



漢奸黎兩年前六四集會上突然爆粗狂鬧正常採訪嘅東方報業記者，「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」，身為傳媒老闆公然打壓新聞自由，涉嫌刑恐記者，是可忍孰不可忍。東方同受害記者本月初第十三次向律政司發信要求交代檢控進度，律政司嘅所謂回覆一如既往搬字過紙廢話連篇，最離譜係將個波大腳傳中畀差佬，強調「警方正就案件進一步向律政司徵詢法律意見，現階段不宜評論」喎。



咪玩喇！成單畸士情節簡單，鐵證如山，漢奸黎恐嚇記者，言詞之歹毒，嘴臉之猙獰，七百萬市民有目共睹，律政司拖足兩年，到依家連告定唔告都唔敢講，話背後冇政治考慮，三歲細路都唔信。有人就講得啱嘞，漢奸黎有外部勢力撐腰，官府本來就投鼠忌器，加上家陣局勢七國咁亂，港府被反中亂港勢力鍊住要害，漢奸黎挾反對派媒體老闆之威勢，港府更加唔敢郁佢半條毛。



事實勝於雄辯，警方早已完成調查，所謂警方向律政司徵詢法律意見嘅藉口不值一駁，目的無非係再次放生漢奸黎。連申訴專員都睇唔過眼，怒轟律政司違反十四個工作天回覆受害人嘅服務承諾，就知「避政司」、「推政司」實至名歸喇。



再睇吓律政司回覆東方嘅電郵，七百幾字裏面六百幾字都係為司底驊嘅醜聞解畫。鬼咩，司底驊乃典型嘅「帶病提拔」，由上任第一日起醜聞就未停過，唔係僭建自我特赦，就係隱瞞秘撈搵真銀，旨意阿姐佢執掌刑事檢控大權、維護司法公正，法治之都金漆招牌唔打柴至奇。所以話，香港搞成今日咁雞毛鴨血，第一個應該「問斬」嘅就係司底驊！特別係修例失敗一役，佢聲稱「很多時立法建議都是由決策局提出」，暗示保安局至係「首惡」，大難臨頭推戰友出嚟受靶，親身演繹何謂「無恥之恥，無恥矣」。



司底驊最新民調得嗰廿分出頭，創歷任問責官員最低評分，正式過街老鼠，人人喊打，偏偏阿姐佢自我感覺良好，否認被北京勸退之餘仲矢言「繼續為市民服務」。無恥者無敵，香港人硬食，簡直苦過弟弟！