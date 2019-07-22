神州觀察：官場錶叔今猶在　貪官贓款何處尋

內地官場「錶哥」、「錶叔」盛行，官員所戴手錶愈來愈名貴，安徽蚌埠市中級人民法院近日公開拍賣一批名錶及首飾，當中一塊「起跳價」七百二十萬元、原價一千零三十萬元的名貴手錶，引發外界關注，該批拍賣品均是省司法廳前副廳長、合肥市公安局前局長程瀚受賄所得。



程瀚去年被控收受賄款一千八百萬元，判囚十七年半，判決書指程瀚利用擔任合肥市副市長、市公安局局長等職務上的便利，幫助一名香港商人處理突發事件後，程到該名商人家中拿走這塊價值千萬元的手錶。



中共十八大後已落台官員和現任官員中，因名錶「聞名」的真不少，例如被網民稱為第一名「錶哥」的原陝西安監局局長楊達才；甘肅前省委書記王三運，因在公開場合毫不避諱佩戴多款百萬名錶，被網民稱為「大錶哥」；福建交通廳前廳長李德金，因戴雷達鑲鑽手錶、繫愛馬仕腰帶，被網民戲稱「錶叔廳長」；前政治局委員孫政才，被網友搜索出他不同時期的圖片，發現佩戴過的名錶超過十塊，因此稱他為「大錶叔」。



取之於貪 用之於民



今次安徽法院拍賣程瀚的千萬元名錶，再次令人大開眼界，原來內地貪官所戴名錶，沒有最貴，只有更貴。但由於價格太高，結果無人出價，拍賣流標。與此同時，外界卻關注到另一個問題，就是貪官所斂之財的最終去向。內地持續反腐整風，老虎蒼蠅一起打，近年全國查處數十萬貪官污吏，惟百姓拍手稱快之餘，對貪官到底有多少贓款贓物、贓物最後下落，卻一無所知，更不用說這些贓款用在何處，以至於外界質疑是否被侵吞。



近年來，全國紀委監察部門查處的貪官每年都有數萬之眾，法院審理結案懲處的貪官，每年至少也有逾萬人，例如去年就審結三萬三千名貪官，當中不少人是千萬或億元巨貪，如貪官平均貪污百萬，每年所涉金額都有上千億元，多年來至少已滾至上萬億。雖然最高法院早前曾表示，絕大多數犯罪分子的貪污所得被全部追繳，但這筆財富目前用於何處，無人知曉。



當今神州，權貴揮金如土，平民百姓卻要背負教育、醫療、住房、養老四座大山，度日如年。無錢治病賣腎救子、山區學童爬天梯或溜索過激流上學、貧困農婦絕望舉家自殺等社會悲劇，依然不時上演；與此同時，萬億貪官贓款卻無聲無息放在國庫，這對於當局高唱要實現小康社會而言，豈不是一種諷刺？



事實上，反腐要獲得百姓持續支持，就應當取之於貪，用之於民，全國人大應考慮立法規範，將收繳的贓款贓物進行重新分配，並投入民生領域，亦可設立教育、醫療基金，扶助有需要救助的民眾，讓全社會共享反腐敗鬥爭的紅利。