正論：奪權圖窮匕現　造反劍指一國

要來的始終會來。鬧了一個多月的反修例政治風暴，來到昨日再度升級，反對派首次以中聯辦為目標，重重包圍，大肆噴上侮辱字句，狼子野心昭然若揭。顯而易見，幕後黑手為實現奪權，摧毀「兩制」仍不足夠，劍指「一國」才是最終目的。他們到底要將香港引往何方，人在做、天在看。



暴風雨來臨前夕總是分外平靜。自上周日爆發沙田暴力衝擊後，反對派看似沒有大動作，期間所謂的銀髮族遊行亦沒有暴力事件發生，平靜了數日，其實他們一直密謀於暗室，藉昨日由民陣發起的大遊行再度來一次總動員、大反撲。網上早有消息傳出，示威者準備了大量武器和物資，製作行軍路線和反擊手冊，巨細無遺地教導示威者如何與警方「決一死戰」，繼而成立「臨時立法會」和「臨時政府」，顯然已到了喪心病狂、無法無天的境地。



果不其然，大批黑衣人在遊行結束後拒絕在灣仔終點散去，不僅衝往金鐘霸佔主要幹道，更一直向西環推進，終於在傍晚時分到達中聯辦，愈夜愈多人，愈多人愈殺氣騰騰。有人在外牆噴上「支聯辦」字句，有人破壞閉路電視，有人架設路障，包圍警總一幕彷彿搬到西環上演。而且毫無例外地，這些黑衣人又是「全副武裝」上陣，頭盔、眼罩、口罩無一或缺，只要傳媒舉機拍攝，他們便打開雨傘遮擋，一切顯得熟門熟路，早有部署。隨着警方布防準備清場，黑衣人再無顧忌，有人向傳媒狂言「以死相搏」，有人直認「劍指中央」，形容港府沒有實權，不攻擊中央奪權不罷休。



可以看見，整場反修例政治風暴爆發至今，反對派步步進逼，主導輿論和事態發展。他們提出的訴求愈來愈多，先是撤回修例，繼而逼迫港府成立獨立調查委員會、追究警方執法責任、撤回暴動定性、特赦被捕示威者，直到最近更要求重啟政改、實行雙普選，可謂圖窮匕現。



事實擺在眼前，五年前的佔中以失敗收場，三年前的旺角暴亂未竟全功，期間港獨政客被DQ，「雙學三子」入獄，「佔中九男女」逃不過法律制裁，對他們來說是損兵折將，心有不甘不用說，甚至是心生怨恨，他們對奪取治權已到了急不可耐的程度，難得港府提出修訂《逃犯條例》，解說工作做得極差，終於為反對派送上可乘之機，藉妖魔化條例挑起部分港人恐共仇共情緒，令亂象一發不可收拾。



上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。反對派不斷將暴力程度升級，原因很簡單，他們希望複製另一場「六四」，希望解放軍出動，希望有第一條人命犧牲，惟有這樣，他們才能名正言順聯同外部勢力脅迫中央，重複當年北京遭國際孤立的歷史。然而，中央一直高度冷靜，反對派無從入手，耐性耗盡，遂撕破臉皮孤注一擲。中聯辦作為中央對港機構，是中央權力象徵，要劍指中央，當然先要衝擊中聯辦。



必須指出，昨日的遊行隊伍之中，又見壹傳媒黎智英帶頭。早前他才以「影子特首」自居，跑到美國覲見副總統彭斯和國務卿蓬佩奧，商討反修例和香港自治云云，在今次的奪權風暴中，他到底扮演甚麼角色，不言自明。事實上，香港回歸以來的大小亂事，總見黎智英的身影，由反廿三條到反國教，由佔中到旺暴，由反一地兩檢到反修例，莫不如此，他顯然是一切亂象之源，是「引洋人入關」的帶路黨和賣港賊。要不是港府投鼠忌器，有法不依，姑息養奸，有人早就把牢底坐穿，香港又何至於淪落至此！



有識之士早就警告，反修例風暴是美國策動的顏色革命，將香港推落萬劫不復的深淵，無奈天真的香港人蒙起雙眼，掩住雙耳，硬是拒絕相信，還以為自己支持的是正義之舉。凡是經歷過顏色革命的地方，無不經濟崩潰，民生凋敝，生靈塗炭。突尼斯、埃及、利比亞、敍利亞、烏克蘭等等，相繼陷入內亂，至今無法自拔。天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港正在死亡，而且死得「肉酸」，一切都是咎由自取。