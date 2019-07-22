世界視線：英介入波斯灣 豈止得罪伊朗

英國航空突然宣布，基於安全原因停飛埃及開羅所有航班，禁飛令長達七日，令一眾在機場候機的乘客錯愕和憤怒。埃方對此表示不明所以，指英航人員曾在幾日前視察開羅機場一帶的保安，亦沒有事先通知，不清楚對方所指的恐襲風險從何而來。若然來往英埃的客機都面對同樣風險，為何只有英航停飛，其他航空公司可如常升降？



英航此舉獲得官方首肯，同時德國漢莎航空亦宣布停飛一天以策萬全。今次停飛安排，令人聯想是否與近日英國和伊朗的正面衝突有關。早於上月美軍無人機被伊朗擊落前，英航、漢莎、澳航、荷航等多間航空公司已經調整航線，避免經過霍爾木茲海峽上空，如今風險看來已蔓延至西奈半島。有傳媒重提四年前造成二百多人死亡的俄航炸彈襲擊，並提醒當地英國人注意安全，反映人們擔心英國亦面對類似恐襲威脅。



親伊分子財困謀報復



伊朗油輪早前被英國扣押，雖然未必導致伊軍擊落民航客機，但難保親伊激進分子怒火中燒，發起過激行動。沙特機場早前被導彈和無人機所炸，便是前車之鑑。事實上，英方今次停飛不但是保護自身安全，亦跟埃及得罪伊朗息息相關。



埃及較早前禁止巴勒斯坦哈馬斯領袖哈尼亞過境，阻止他前往伊朗、卡塔爾和土耳其籌募資金，藉此與以色列聯手破壞哈馬斯與上述國家的關係。自從美國於五月起制裁伊朗的石油出口，德黑蘭支援各地反美陣線的資金鏈隨即斷裂，美方亦自誇是次「打蛇打七寸」的策略非常成功。哈馬斯首當其衝，財殫力竭，連領導人也要四出撲水，可見該組織捉襟見肘的程度。



上星期，以色列錯手槍殺一名哈馬斯的邊境指揮官，伊斯蘭世界揚言報復。日前，巴勒斯坦代表團抵達德黑蘭，相信是商討如何應對美方主導的「經濟侵略」，哈馬斯軍事組織卡桑旅的領袖也身在團中。該組織獲得伊朗支持，曾對以色列發動多宗恐怖襲擊。面對敵方咄咄逼人，難以預料這班激進勢力會否狗急跳牆，展開炸客機等報復行動。英國介入波斯灣之亂，得罪的豈止伊朗一國？



