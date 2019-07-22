有讀者來信問我，當前局勢怎麼辦？他信中的焦慮、淒苦之情溢於言表，令人心傷。香港本屬昇平盛世，為甚麼會弄到如此境況呢？



示威者宣稱現時的香港為「亂世」，但實際上香港經濟繁榮，近乎全就業，人均收入水平居世界前列，工資水平比台灣高。比起發達國家，減除稅收因素，不遑多讓。社會治安極度良好，比充滿罪案、市區危機四伏的紐約、倫敦、巴黎都優勝。最大的問題是樓價高企，卻使有樓者個個身家起碼數百萬甚至上千萬元。難題是年輕人不易自置住房。然而，世界眾多大城市，有多少年輕人可容易買房自居呢？年輕人買不到房子便要作反，在國外是匪夷所思之事。



至於反共、獨立均是意識形態的虛構。為甚麼反共？是因為共產黨邪惡？抑或是共產的理想主義侵犯你的利益。要說邪惡，美國帝國主義更為邪惡，扶助恐怖分子，侵略別國，歷史上更是奴隸主義，單是非洲，歐美國家便擄掠上億人口充當奴隸，而納粹主義與日本軍國主義更為邪惡，反共卻親美是雙重標準。



為甚麼要港獨？香港幾乎盡是內地來的移民，哪來本地的獨立民族？獨立是為了甚麼？是回歸英國殖民地？抑或是把香港拱手送給美國？這不叫獨立，而是賣國、漢奸的行為。在示威遊行與暴亂中展示英、美國旗，正可顯示出造反者的實際政治心態。



要買樓，示威者應向大財團示威，要求把樓價降低；到政府總部示威，要求擴建公屋、居屋，開發更多的土地。



要歸順英國、美國，示威者應到英、美駐港總領事館示威，要求收納他們作合法移民或政治難民也好。他們衝擊政府總部、警察總部是去錯了地方，示威錯了對象。



直截了當的示威針對真正的對象，便少了他們與香港社會的折騰。攻擊香港警察卻是為了甚麼呢？是他們的學校老師、政黨導師和網絡朋輩故意誤導他們？也便可能為了不可告人的政治陰謀。



買樓與移民本應十分努力也未必可以爭取到，示威、遊行、暴亂亦未必有效。而捨他們心底真正的要求不說，拚上修訂《逃犯條例》，究竟是為甚麼？修訂《逃犯條例》的「送中」對沒犯罪或政治顛覆行為的人是沒有多大意義，內地政府又怎會浪費資源來捉拿無關緊要的普通市民呢？他們哪會沒事找事做。內地急速發展，各人都競爭激烈，哪會自我製造麻煩來管不圖上進的香港？



香港要解困，根本之道是解除香港人的心魔，反共、反中、港獨的政治一旦捨掉，政治困境便立即可以解脫。