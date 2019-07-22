反修例政治惡浪沒完沒了，反對派揚言不惜一切代價抗爭到底，那班激進大學生更是慷慨激昂，叫囂「我們會一直戰鬥，直至香港重光、港人得以解放」。然而可笑的是，香港還沒「重光」，有班暴徒已溜之大吉，前往台灣尋求庇護，真可謂：風雨來臨蟻上樹，大船未沉鼠先逃。



說來實在可憐，這些人一直大聲疾呼「歸英歸美」，將英美當祖國，視洋人為主人，但只是一廂情願，英美從來沒有把他們當子民，有班厚臉皮者跑到倫敦乞求居英權，也只能悻悻而返。無奈之下，他們不得不退而求其次，乞求台灣收留。其實他們應倣效黃台仰和李東昇，即使去不了英美，起碼也到德國要求庇護，這不是比去台灣好得多嗎？或者德國根本不要他們？



事實再次證明，洋走狗確實有等級之分。高等的被美國視為上賓，可以登堂入室，例如漢奸黎之流；中等的即使不能登堂入室，也有足夠狗糧，而且獲得保護，例如黃之鋒之輩；下等的最可憐，只供洋人驅使，賣身賣力，最後還要淪為惶惶不可終日的喪家之犬。



台灣當局倒是「仁慈大方」，表示會基於人道適當處理要求庇護的港人，大有來者不拒之勢。這就好辦了，這年頭香港盛產暴徒，台灣要多少有多少，港府不但不應留難他們，反而應該為他們提供方便，早走早着。沒有這班暴徒，香港將會安靜得多，反正台灣喜歡藏污納垢，大家各取所需，一舉兩得，何樂而不為。



最大的問題是，暴徒大多不學無術，既不是甚麼專業人才，也沒有多少財產，只懂得做街頭鬥士，台灣收留他們有何作用？日後用來抵抗解放軍攻台？怕只怕槍聲一響，他們逃得比老鼠還快。



看到這些人慌不擇路，不禁想起《圍城》所說，裏面的人想出來，外面的人想進去。台灣愈來愈多年輕人選擇到大陸發展，香港有些人反而將台灣視為庇護所，實在是莫大諷刺。