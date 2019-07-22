一名香港老牌男演員，在內地商業場合登台時，突然有一名男子向他揮刀襲擊，刺傷他腹部，即時送院，暫時無生命危險。疑兇一度傳是認錯人「點錯相」，後來內地警方稱是他患有妄想症。受傷男演員惟嘆「無妄之災」。他是影圈實力派，曾奪影帝榮銜，作風親民，多年來人緣甚佳，絕無任何政治背景及立場，基本上在社會議題上都很低調，想不到香港的網民竟然連他也不放過，看見他遇襲新聞竟然冷嘲熱諷，甚至連他代言的保健品牌也惡搞，最離譜的是大呼他是次出事是因為支持警方所以有報應。



其實項莊舞劍，意在沛公。明眼人都知道網民針對的是男演員胞兄曾任警隊高層。相信若他真有不測，這幫網民會在網上興高采烈，大唱特唱「喜氣洋洋」。究竟是甚麼深仇大恨令他們這樣冷血？不知道底蘊，還以為男演員殺了他們父母。記得兩年前香港一名女教育高官的兒子跳樓喪生，網民亦是大書特書「應有此報」，原因是不滿女高官的政治立場及教育理念。



想不到香港淪落至此，根本不是甚麼政見分歧，而是基本人性問題。禍不及妻兒，惻隱之心人皆有之，香港教育制度失敗，給反中亂港邪說「洗腦」的年輕人，思想與當年的紅衞兵一模一樣，只要絲毫與自己意見有不同，便要不斷攻擊批鬥，活像文革時候的「鬥地主」。



現在香港部分年輕人的冷血思維，不能單歸咎通識教育出現問題，不良傳媒如毒果日報等亦是罪魁禍首。日日宣揚仇中反中思想，潛移默化，六親不認，忘記大家都是土生土長血濃於水的香港人，相煎何太急呢！無論甚麼民主制度，最核心都是尊重人權、人道，建基於人性，若連人性也泯滅，還談甚麼建設民主制度呢！為香港下一代痛心悲哀，年輕人快醒過來，你們的思想已經入了魔道，走往一條通往地獄的不歸路。