林鄭月娥就任行政長官滿兩年，成為香港有史以來最不受歡迎、最多民眾反對的領導人，今天的「香港之亂」更是由她一手造成，從正常的情理角度來看，應該無法完成餘下三年任期。然而，香港情勢因為「一國兩制」的特殊性而詭譎多變，不能用常理常情來分析。在專制帝皇時代，林鄭是「臣罪當誅」，早就被抄家滅族；在當今世界任何一個文明開放的國度，林鄭更無法免於被沸騰民怨衝擊而下台；但在「中央全面管治權與特區高度自治權有機結合」的「一國兩制」下的香港，林鄭月娥去留，與民意取向顯然沒有任何關係。



《基本法》第五十二條規定：「香港特別行政區行政長官如有下列情況之一者必須辭職：（一）因嚴重疾病或其他原因無力履行職務；（二）因兩次拒絕簽署立法會通過的法案而解散立法會，重選的立法會仍以全體議員三分之二多數通過所爭議的原案，而行政長官仍拒絕簽署；（三）因立法會拒絕通過財政預算案或其他重要法案而解散立法會，重選的立法會繼續拒絕通過所爭議的原案。」按照目前的情況，林鄭月娥「必須辭職」，勉強來說只符合（一）「因嚴重疾病或其他原因無力履行職務」的規定。北京當然不會據此而撤去林鄭特首之職。林鄭的去留要由北京決定，即使她主動請辭，都必須先獲北京同意。不過，這要視乎北京會不會因為「香港之亂」而調整香港政策，但即使基於策略需要讓她可以勉強保住特首之位，也是「娃娃特首」，未來三年恐將是「京人治港」，不再會有「中央全面管治權與特區高度自治權有機結合」這回事，也就與中央「一國兩制不變形不走樣」的承諾背道而馳，至於「一國兩制垂範台灣」必將成為絕響！



不過，我們是常人，當然會從常情常理看問題。林鄭月娥去年十二月往北京述職，自詡「志不求易，事不避難」得到「今上」認同，驕矜自負，不可一世，囂張之氣，溢於言表。她也曾有「做特首這份工很輕鬆，時間過得特別快，真是度月如日」的狂妄之言。如今她恐怕會是「度日如年」了！



一個人之所以有自大狂，常常是由於他所不自覺的自卑感作祟。因為他無所知，他便自以為無所不知；也因為他無所能，他便自以為無所不能。不論在思想上或行為上，相信自己永不會錯誤是一種最可驚的狂妄，相信有一個人會永不錯誤，那是一種最可憐的愚蠢。在今天這個資訊爆炸的互聯網世界，沒有人會相信有任何人是「永遠正確」的，但若仍然有人相信自己永不錯誤，而且是擁有權力的人，那就必須要將其送入精神病院接受治療，以免為禍社會。