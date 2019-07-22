今個夏天，香港陷入最動盪、最無法無天的黑暗絕境，暴力衝擊一浪接一浪，反對派為了奪權迹近瘋狂。除了警察首當其衝，站在最前線的記者一樣疲憊不堪。香港記協早前舉辦新聞界靜默遊行，批評警方在暴亂期間阻撓記者採訪，警方彷彿成為打壓新聞自由的黑手，但事實是否如此一面倒呢？



不下一位上前線「打仗」的記者向筆者反映，最阻撓他們採訪、最打壓新聞自由的往往不是警察，而是在場的示威者。他們除了戴備頭盔、眼罩、口罩遮蓋面容，一遇記者舉機即打開雨傘遮擋，更會有大群人聲大夾惡圍攏上來，勒令、叱喝記者交出證件給他們檢查，如果記者沒戴證件在身或拒絕出示，又碰巧沒穿上印有「Press」字眼的背心，他們就會起哄批鬥記者為「狗」或「鬼」，圍攏的人就會愈來愈多，強搶相機或手機並自行刪除相片已是家常便飯。有記者坦言，要不是有行家證明他是記者，可能早已被示威者按在地上暴打。



就算他們查明了記者身份，也要分顏色分派別，被他們視為親建制或染紅的媒體，他們繼續千方百計阻撓，當中尤以TVB受到的針對最激烈，該台記者及攝影師動輒被示威者推撞襲擊。然而，香港記協除了軟弱無力地為TVB發過一次聲明，何曾有用譴責警方的同等力度去譴責示威者？



過去記者採訪需出示證件，一是在執法者的要求下出示，二是應被訪者或採訪場地要求而出示，從來未試過在公眾地方、大街大巷遭示威者強制要求出示證件，阻撓採訪。這班示威者當正自己是執法者，只要人多勢眾就可為所欲為，記協為何不批評他們打壓新聞自由？這不是雙重標準是甚麼？更何況，前線記者職責只是如實採訪，出街的報道如何取態，非前線記者所能控制。示威者盲目針對所謂的「染紅」前線記者，記協可有為行家發過聲、表過態？