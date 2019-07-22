香港居，大不易，港人最大煩惱是「上樓難」，這個問題長期積累，是導致反政府之聲不絕的主因之一。但從另一角度看，香港的經濟卻頗繁榮，目前近乎全民就業，一個洗碗的工作崗位，你肯出月薪「萬六、七蚊」，也不一定馬上有人願意幹。



此地的生活指數在世界各大城市中已進佔前列位置，你隨便到外面吃一頓午飯，花上五、六十元已是等閒事。這種情況，你可以理解成此地生活艱難，但也可以理解成是此地生活寬裕，要是沒有強勁經濟基礎，又如何應付得起如此高昂的物價？



生活太寬裕就會出「修正主義」，這是開國領袖毛澤東留下的智慧。有人在毛主席的衞生間建了坐廁，他知道後立即命人打掉，堅持用蹲廁。老毛的意思是，生活太安逸，人就會不安本分。



近年香港吵鬧之聲不絕，反政府的人群中，固然有生活艱困的，卻也有部分是生活寬裕的。站在示威最前線的市民，未必都是劏房戶居民，不少是來自中產家庭，他們並沒有太大的生活壓力，正是因為生於安樂，才可以大談所謂的理想。



談理想不是問題，但長期長於溫室的人，容易將小事化大。譬如你老公忘記了替孩子報名參加今年的美國遊學團，使愛兒少了一個拓闊眼界、認識民主國度的機會。他如此疏忽固然不對，但你為此而大吵大鬧三天，當作是甚麼天塌下來的事，這便是過態。那罵人的太太也定然是生活太好，才可以為這般小事而大動干戈。



政府修訂《逃犯條例》也不是甚麼天大之事，要反對亦不必如此歇斯底里，甚至不惜讓社會秩序大亂。這在中央眼中看來，恐怕也是因不少港人近年生活太安樂，才會冒出「修正主義」。故北京最新的應對策略，是不怕香港人搞亂香港，大亂後你感到生活逼人，自然就不會生出這麼多閒煩悶來。